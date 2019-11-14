陕西“零容忍”监管学校食品安全

日前，陕西省市监局、省教育厅、省卫健委联合发出通知，要求加强秋季开学期间食品安全监管工作，对在学校食品安全监督检查、监督抽检和举报投诉中发现的食品安全问题，以“零容忍”的态度发现一起严查一起。年底前，所有学校食堂要全部实现“明厨亮灶”。

通知要求，各地各部门要在开学前两周时间内，对行政区域内所有学校和幼儿园食堂、向学校提供送餐的集体用餐配送单位、校园及其周边一定范围内的食品经营者开展一次全面监督检查。组织学校排查食品安全隐患，重点是食品安全管理机构和制度是否健全并运转高效；饮用水、库存食材、环境卫生是否安全；进货查验、加工制作、清洗消毒、食品留样、从业人员健康管理、培训考核等制度是否落实。

通知强调，严查学校周边“三无”食品、假冒伪劣食品、餐饮具清洗消毒不彻底等违法行为。公开学校行政许可、食材来源、检查抽检和校外托餐等监管信息，主动接受社会监督。建立“一户一档”风险隐患排查清单，对排查出的问题，要规定整改时限，逐一督促整改。对在学校食品安全监督检查、监督抽检和举报投诉中发现的食品安全问题，以“零容忍”的态度，发现一起，严查一起。（记者 冯丽）