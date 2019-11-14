湖北规范中小学健康食堂标准
程墨
日前，湖北省卫生健康委、教育厅、市场监督管理局联合印发《湖北省中小学校健康食堂标准》。据悉，这是该省首次由政府部门联手，对中小学校健康食堂制定统一规范标准。
该标准涉及责任管理、制度管理、设施布局、规范操作、营养健康指标、社会监督等方面共37条内容。《标准》在责任管理和制度管理部分要求，校长应每学期至少主持召开两次学校食品安全专门会议；学校健全完善食物中毒及突发事件应急预案，每学期开展应急演练。在设施布局上，明确提出食堂距暴露垃圾场（站）等污染源25米以上；食堂餐库内有足够数量货架，按要求分类存放，货架要离地、隔墙10厘米以上。
湖北省卫生健康委疾控处相关负责人介绍，《标准》在“明厨亮灶”的基础上，进一步规范了“四有”，即有人，有专兼职的营养配餐人员（营养指导员），负责营养配餐或指导师生正确选餐；有措施，菜单上有低盐少油菜品，菜谱标示菜品营养；有环境，食堂为无烟食堂，有合理膳食等健康生活方式知识的宣传氛围和内容；有评估，开展健康食堂建设后，食堂就餐人群油、盐摄入量得到控制。（记者 程墨 通讯员 张紫微 龚明伟）
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