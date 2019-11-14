努力让人民群众吃得放心

为落实党中央关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的决策部署，按照中央主题教育领导小组，中央纪委机关、国家监察委员会印发的《在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治漠视侵害群众利益问题的实施方案》（以下简称《实施方案》），9月11日，市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部在京联合召开电视电话会议，部署开展整治食品安全问题联合行动。

按照《实施方案》，由市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等部门，负责开展整治食品安全问题联合行动。9月9日，市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部联合印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》，明确了总体目标、重点任务及分工、实施步骤和工作要求，以及组织协调机制、专项整治方案、督导检查方案、新闻宣传方案等具体安排。为加强组织领导，成立由市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部等14个部门组成的联合行动工作组。

这次联合行动紧紧围绕人民群众关心的操心事、烦心事、揪心事，重点整治4方面突出问题。一是严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”。二是实施保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题。三是解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题。四是整治农产品质量安全问题，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。

市场监管总局党组书记、局长肖亚庆对整治工作提出要求：一要把专项整治作为重大的政治责任，对标党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，对照中央主题教育领导小组的要求，以强烈的政治担当、坚决的斗争精神，积极回应人民群众关切。二要真刀真枪解决问题，确保在11月底之前取得可检验、可评判、可感知的显著成效。要对照“为民服务解难题”的目标，逐项落实责任单位和责任人。三要左右协调前后衔接上下联动，形成专项整治工作合力。各牵头部门承担谋划部署、协调调度、督促指导等责任，实行项目化推进。四要加强组织领导，严明工作纪律。各地要抓紧行动起来，不能等靠。对专项整治中可能出现的各种问题，要提前预判、有效防范。五要接受群众监督，加强宣传引导，营造群众参与、群众监督、群众评判、群众受益的良好舆论氛围，向党中央和人民群众交上一份满意的答卷，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

公安部副部长林锐、市场监管总局副局长孙梅君、农业农村部总农艺师马爱国、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰分别就牵头负责的专项整治任务作出具体部署。

中央纪委国家监委驻公安部纪检监察组负责同志、驻市场监管总局纪检监察组负责同志，中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、民政部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、海关总署、市场监管总局、广电总局有关同志在主会场参加会议。各省、自治区、直辖市，新疆生产建设兵团，各计划单列市、副省级城市，部分市县市场监管、公安、教育、农业农村等部门有关同志在分会场参加会议。

（来源：市场监管总局）