公安部：全力推动食品安全问题专项整治

整治食品安全问题联合行动开展以来，公安部针对食品安全领域突出犯罪问题，抓紧工作重点，坚持重拳出击，突出大案侦办，将联合行动推向深入，以专项整治成效体现落实党中央决策部署，主动回应人民群众期待。

一是注重破案攻坚。国务委员、公安部部长赵克志和部党委高度重视打击食品安全犯罪行为，在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，全国公安机关就集中开展了以打击食品安全犯罪为重点的“昆仑”行动。整治食品安全问题联合行动工作部署后，部党委多次研究部署，将联合行动与“昆仑”行动相衔接，两个行动同部署、同推进，坚决取缔一批“黑工厂”“黑窝点”“黑作坊”。公安部还统一组织指挥了侦破山东潍坊“1·18”特大跨省制售病死猪肉系列案、江苏镇江非法销售非洲猪瘟疫区生猪案、贵州遵义“3·26”特大制售假茅台酒案等一批大要案件。各地公安机关坚持

“全环节、全要素、全链条”打击策略，对各环节各层级实施全程、覆盖式打击。截至8月26日，各地公安机关侦破食品安全犯罪案件1420起，抓获犯罪嫌疑人2616名，捣毁“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”567个，涉案价值11亿元，形成对食品安全犯罪的高压严打态势。

二是注重行刑衔接。针对过去在查处食药案件中，公安机关和行政执法部门行刑衔接不顺畅，导致移送周期长、信息不对称等问题，公安机关加强与行政主管部门的协作配合，健全完善行政执法与刑事司法的衔接机制，推动严密监管，强化源头治理。不少地方公安机关密切与市场监管、农业农村等部门协作配合，在整治食品安全问题上开展联合行动。各地各级行政部门累计向公安机关移交涉嫌食品安全犯罪案件459起，占已破案件线索来源的39.4%，比以往占比数几乎翻了一番，以专项整治推动行刑衔接机制建设成效初显。

三是注重打建结合。在集中侦破一批大要案件、摧毁一批犯罪窝点、打掉一批犯罪链条、整治一批重点部位、依法严惩一批犯罪分子的同时，坚持边整治、边总结、边立制，健全长效机制，固化专项整治成果。北京市探索建立“所所衔接”机制，让辖区派出所与市场监管（食药监）所快速启动绿色通道，在信息共享、案件移送、联合行动等方面无缝对接，用制度保障两部门基层单位协调执法衔接，打通基层单位打击整治食药领域违法犯罪的“最后一公里”。公安部门户网站及《人民公安报》、中国警察网开设专题专栏，各地公安机关普遍通过传统煤体、新媒体等多种渠道，对外集中公布省、市、县三级公安机关的举报方式，引导全社会积极参与，主动接受群众监督检视，为联合行动营造良好氛围。

（来源：市场监管总局）