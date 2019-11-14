市场监管总局 公安部 教育部 农业农村部对整治食品安全问题联合行动作出总体安排

为贯彻落实党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的决策部署，市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等相关部门印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》，并制定了联合行动组织协调机制、专项整治方案、督导检查方案、宣传工作方案和统计报表要求，对联合行动作出系统性工作安排。

一、明确总体目标，坚持标本兼治

一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，坚持以人民为中心，聚焦人民群众反映强烈的痛点难点焦点问题，建立健全长效机制，抓好整改落实，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二是提高政治站位，切实增强责任感、使命感，以强烈的政治担当、坚决的斗争精神，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，保障人民群众“舌尖上的安全”。

三是以专项整治为契机，既集中力量解决一批突出问题，又推动建立长效机制，坚持边整治、边建设、边总结，及时把专项整治中形成的好经验好做法用制度形式固化下来，从根本上解决深层次矛盾问题。

二、落实工作任务，解决重点问题

一是严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”。重点解决未取得食品生产经营许可，超范围超限量使用食品添加剂、食品中非法添加非食用物质，收购、加工、经营病死畜禽，生产经营“山寨食品”、商标侵权食品等假冒伪劣食品，网络餐饮服务提供者标注虚假信息等5个方面的问题。

二是实施保健食品行业专项清理整治。重点解决保健食品标签和说明书虚假宣传、虚假违法保健食品广告、保健食品虚假宣传行为、保健食品生产经营企业违规直销和非法传销、在保健食品中非法添加西药及其他非食用物质以及制售假冒伪劣保健食品等5个方面的问题。

三是推动解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题。重点解决学校校长（幼儿园园长）食品安全负责制落实不到位，学校食堂食物中毒事故时有发生、处置不当，校园周边经营“三无食品”“五毛食品”和假冒伪劣食品，供餐单位存在食品安全问题等4个方面的问题。

四是整治农产品质量安全问题。重点解决蔬菜生产过程中违法使用禁限用农药，不严格执行安全间隔期规定；蛋禽养殖过程中违规使用未批准使用的药物、兽用抗菌药使用不规范及违法添加、销售兽药残留超标的禽蛋；水产品养殖中违法使用禁用药品及其他化合物；生猪定点屠宰企业（场点）操作不规范、私屠滥宰和屠宰病死猪及注水注药；生产经营主体责任落实难，产地准出市场准入衔接不畅等5个方面的问题。

三、明确时间节点，稳步推进实施

2019年10月中旬前开展全面排查。梳理在监督检查、抽检监测、案件查办、投诉举报、媒体曝光中发现的问题线索，聚焦4项重点任务，深挖一批严重侵害群众利益的突出问题。

2019年11月中旬前开展集中整治。针对排查中发现的突出问题，加大整改和查处力度，做到销毁一批假冒伪劣产品、取缔一批违法违规主体、严惩一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例、完善一批制度机制。

2019年11月中旬前开展督导检查。重点检查相关工作措施落实情况，督促各地区加大问题排查、案件查办工作力度，确保专项整治取得实效。总结好做法，挖掘好经验，集中宣传报道一批整治工作采取的措施，增强人民群众获得感。

2019年11月底前完成总结评估。梳理在专项整治期间解决的突出问题，建立的制度机制，以及取得的可检验、可评判、可感知的成果，并将有关情况报部级联合行动工作组。

四、强化组织领导，加大宣传力度

一是成立联合行动工作组，下设综合协调、新闻宣传、案件查办、保健食品整治、校园食品安全整治、农产品质量安全整治6个项目组，建立由部委负责调度指导，省级负总责，市县抓落实的工作机制，形成上下联动、整体推进的格局。

二是切实落实属地责任，明确各项措施进度安排、预期成果、量化指标，及时督导检查，责任落实到人。

三是持续加大宣传力度，及时报道整治工作措施和取得的成效，大力宣传典型经验与做法，广泛听取群众意见，敞开大门接受监督，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。

（来源：市场监管总局）