教育部：强化主体责任，狠抓校园食品安全

教育部党组高度重视校园食品安全专项整治工作，认真贯彻党中央部署要求，强化主体责任，狠抓工作落实，积极稳妥推进专项整治工作。

强化组织实施，细化任务方案。成立由副部长牵头的部内领导小组，设置综合协调、新闻宣传和案件查办三个专项组。研究制定《教育部解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题整治方案》，明确总体目标、重点问题、组织领导、工作措施、实施步骤和任务分工、工作要求等重要内容。与市场监管总局在上海联合召开校园食品安全守护行动和餐饮质量安全提升行动工作推进会，组织陕西省、江苏无锡市、浙江桃源县教育系统代表交流经验，讨论《校园食品安全守护行动工作方案（2019-2022年）》，研究落实加强校园食品安全工作要求的措施。

落实全面排查，推进学校食堂“明厨亮灶”。9月4日，与市场监管总局联合印发《关于开展2019年秋季学校食品安全风险隐患排查工作的通知》，要求各地市场监管部门、教育行政部门和学校落实好安排部署，强化主体责任，加强监督检查，密切协作督查，开展学校、供餐单位风险隐患自查和督导检查，推进学校食堂“明厨亮灶”，10月底前报送学校食品安全风险隐患排查工作情况报告。

加强宣传引导，推广典型经验。组织各省级教育行政部门负责人实地参观上海市科技艺术教育中心，听取上海市学校食品安全工作情况介绍，相互学习取经验，共同交流促整治。总结各地经验做法，进一步挖掘近年来各地在学校食品安全管理方面取得的有益经验，推广《上海市抓实抓牢食品安全工作》工作经验，既抓问题整治，又树先进标杆，整体提升全国校园食品安全质量和水平。

下一步，一是加强学校食品安全督导检查，10月中旬前做好全面排查，11月中旬前做好集中整治和督导检查，11月底前做好总结评估，让风险隐患警钟敲起来。二是进一步规范学校食堂管理，坚持预防为主、全程监控、属地管理、学校落实的原则，把管理体制、学校职责、食堂管理、外购食品管理、食品安全事故调查与应急处置、责任追究等方面的要求落到实处，把制度体系严起来。三是加强食品安全教育，将食品安全与营养健康相关知识纳入健康教育教学内容，作为“师生健康中国健康”主题健康教育活动重要内容，让安全意识强起来。四是大力宣传典型经验，切实补短板、强弱项，把先进标杆树起来。五是严肃查处食品安全管理渎职行为，依法依规追究相关部门和人员责任，让问责追责硬起来。

（来源：市场监管总局）