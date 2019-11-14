农业农村部：扎实推进农产品质量安全整治

按照整治食品安全问题联合行动整体部署，农业农村部牵头农产品质量安全整治组，针对重点反映、重点地区、重点领域的农产品质量安全问题，找准定位、精准打击，确保监管到位，主动回应人民群众的期待和诉求。

一、健全工作机制。根据联合行动整体部署，农产品质量安全整治组进一步细化实化农产品质量安全专项整治组织架构，明确专项整治公文运转、信息宣传、催办督办、信息交流等工作流程和要求，制定工作时间表和作战图，有条不紊推进专项整治工作。

二、加强监督抽查。聚焦人民群众反映强烈重点领域的农产品质量安全问题，以蔬菜、畜禽、水产品为重点农产品，以禁限用农药、禁用兽药和非法添加物为重点项目，开展农产品质量安全监督抽查，共安排抽检四川、山东等22个省（区、市）7340个样品。

三、强化用药培训。在江苏、河南、河北等10个蔬菜主产区开展农民科学使用农药培训，指导农民严格遵守农药安全间隔期制度。结合“科学使用兽用抗菌药百千万接力公益再行动”，开展蛋禽养殖场安全用药培训指导。

四、动员社会参与。网上设置“农产品质量安全专项整治”专栏，公布投诉举报邮箱和电话；借助传统媒体及新媒体传播方式，积极宣传地方工作亮点，营造专项整治的良好氛围。强化舆情监测，8月份以来共编发《农产品质量安全舆情快报》35期，涉及整治舆情信息119条。

下一步，将继续加大工作力度，加强地方调研指导，组织实施好监督抽查，进一步完善部属媒体宣传专版专栏，强化信息调度交流，扎实推进农产品质量安全专项整治。

（来源：市场监管总局）