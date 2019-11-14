山西：“你点我检”保障食品安全

“我经常买超市的自制面包，你们能帮我检验一下吗？”为充分发挥社会公众在食品安全监管中的监督作用，提高食品安全抽检工作的针对性和靶向性，11月6日，山西省市场监督管理局在永辉超市太原并州路店开展“你点我检”食品安全监督抽检活动。

活动现场，正在购物的高大哥“点”了超市自制面包，太原海关技术中心技术与市场开发部抽样员现场将该面包登记，并装入封装袋。“糕点我们抽样后，会对其过氧化值、甜味剂等进行检验。”抽样员张敏爱说。

据了解，10月15日至25日，山西省市场监督管理局开展了“你点我检”食品抽检民意调查，通过网络投票的方式征集公众最关心及最期待被抽检的食品，粮食加工制品、面包、白酒、酱卤肉、乳制品、食用油位列前6。省市场监管局随机选取永辉超市太原并州路店，请超市内群众现场点抽此6类食品，抽检专业机构人员现场采样送实验室检验，检验结果将在20个工作日内在山西省市场监督管理局官方网站公开公布。

“作为普通消费者，我们平时买食品只能看看保质期，对其他指标是否合格无从知晓，通过这样的活动可以对食品安全了解更多。”高大哥表示，希望以后能多举办类似的活动，给老百姓普及食品安全知识。

“举办此次活动，就是为了增进公众对食品安全抽检的认识，提高全社会的食品安全意识，进一步增强食品安全监督抽检工作的针对性和有效性，充分发挥社会公众在食品安全监管中的参与和监督作用。”山西省市场监督管理局食品安全抽检监测处二级调研员赵先进表示，下一步，山西省市场监督管理局还将结合百姓关注度，对农产品、豆制品等进行抽检，回应百姓关切，保障餐桌安全。（记者 周昱丽）