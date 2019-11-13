CT、增强CT、PET-CT……肺癌早筛到底该选择什么方法？

本期主题：CT检查发现肺结节需要穿刺吗？

随着医疗的发展，尤其是医疗设备的发展，各种不同的医疗设备进入大众的视线，这使得进行肺癌的早期筛查时大家不知该选择哪一种。

影像科医生特别提醒大家要进行科学的筛查，肺癌早筛首选普通的X线胸片，如果检查已经发现肺结节，那么接下来推荐进行肺CT低剂量筛查，低剂量筛查指的是辐射剂量减低的筛查方法。不建议患者自主申请进行某些检查，比如有些人过度依赖PET-CT，还没有查出疾病就要求进行PET-CT检查，这是不推荐的。

CT、增强CT与PET-CT分别有何用途？

CT即电子计算机断层扫描技术，简单来说就是把人体的某些结构切成薄片来观察，以CT观察肺部结节来举例，可以观察到结节的大小、形态、密度，影像科医生要通过这些迹象来判断它的良恶性。

增强CT近年来发展比较迅速，主要使用对比剂，从静脉注射以后让人体血管充满这种对比剂，高密度的对比剂进入人体以后产生不同的对比，这种CT叫做增强CT。增强CT检查过程中由扫描技师来根据不同的时间进行扫描，在不同时期判断病变的密度改变情况。

而PET-CT是在CT基础上加上核素PET功能。它主要用于全身的筛查，比如肺内出现肿瘤，要寻找全身远处有没有转移，或者全身已经转移要寻找病灶到底隐藏在哪。PET-CT的作用是高大上的，但是不能乱用。

总的来说CT在胸部应用最广泛，核磁次之。影像学检查技术现在很多，但是科学选择非常重要。在检查时最好遵医嘱，选择最适合病种和人体的检查项目。另外，除了影像学检查，还可以进行一些血液检查、穿刺病理活检等，这些检查都是互相辅助，最终通过综合结果来判断病灶的性质。

很多患者对做CT、X光片等有辐射的检查项目存在顾虑，这些检查是否存在次数限制？

无论胸片还是CT都是利用X射线的穿透呈现，都是有辐射的。但是基于近年来医疗设备朝着降低辐射剂量的方向发展，也取得了很大的成绩，比如降低辐射剂量方面，做一次CT目前使用的剂量相比以前使用剂量降低了大约5倍左右，胸片也是如此。当没有发生肺结节的时候，比如进行体检或者早筛，那么一年一次就可以。如果经过筛查发现了肺结节，要根据它的生物学特征进行定期的复查。比如刚刚发现结节时推荐3—6个月复查一次，看它的变化。可能有些盐性结节自行吸收了，也可能有些正常的血管、纹理假象消失了。如果复查以后结节没有变化我们可能放宽到一年，所以复查的时间也并不是千篇一律的，还是要个性化处理。

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专家简介：

侯代伦，医学博士，主任医师，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京胸科医院影像科主任。

擅长：结核病影像学诊断鉴别、肺小结节鉴别诊断、CT引导下肿瘤微创介入诊疗

出诊时间：周三影像科会诊，周四上午门诊二楼肺结节门诊。