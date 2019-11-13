2019乡村人才振兴战略高峰论坛在西柏坡举办

本报讯（记者 周鹏飞）11月10日，由中国小康建设研究会主办的“2019乡村人才振兴战略高峰论坛”在河北省平山县西柏坡村举办，围绕乡村人才振兴政策体系构建、乡村人才培养和服务体系建设、乡村基层干部培训模式等内容展开交流和研讨。

与会专家提出，实施乡村人才振兴战略，可以破解乡村发展缺人才的瓶颈问题，为乡村提供坚强的人才支撑和智力保障，这对于2020年打赢脱贫攻坚战和如期全面建成小康社会，以及进一步实现中国特色社会主义现代化具有十分重要的意义。

与会专家认为，推动乡村人才振兴，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，构建乡村人才振兴的政策体系。要创新乡村人才培育、引进、使用的体制机制，将人才振兴与产业振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴通盘谋划、统筹推进，实现人才与土地、资金、技术等资源的良性互动。

与会专家强调，要牢牢抓住新时代赋予乡村人才振兴的宝贵机遇，积极出台用地、信贷、税收等优惠政策，完善农村各项基础设施，畅通人才发展进步渠道，从而全面释放政策红利，建强乡村基层干部人才队伍，支持乡村本土人才的成长进步，鼓励从农村走出、有乡土情怀的人士返乡兴业创富。

论坛举办期间，还举行了中国小康建设研究会西柏坡基层干部培训中心成立仪式。