开放式办公，有利有弊

受访专家：中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评主管 肖震宇

本报记者 李 爽

上世纪末，苹果、谷歌等新科技公司开始挑战传统的办公模式，强调在办公区域增加更多的公共和休闲空间。近年来，很多公司效仿，甚至完全取消员工的个人办公桌，取而代之的是共有的长板桌和长板椅，目的是希望员工加强协作。但心理专家认为，这种开放式办公室有利有弊。

让员工共享空间，有以下方面的优点。1.增加沟通机会。由于坐在一起的通常是一个部门或团队的同事，当遇到任务时，非常方便大家沟通任务细节和进展。而且这种开放式环境利于大家及时了解彼此的情绪，能够有效改善和建立良好的关系。2.弱化上下级关系。由于空间开放，部门领导也会和下属坐在一起，中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评主管肖震宇认为，这种做法会让员工从心理上不会对领导太过抵触，利于平等沟通，领导也能更方便了解员工的动态。3.利于身体健康。英国《职业与环境医学》杂志上曾刊登研究称，开放办公环境中员工身体活动量比传统办公室的员工多32%，比小隔断中工作的员工多20%。且工作期间身体活动多的员工，下班后生理应激反应水平（血压上升、血糖升高等）比活动少的人低14%。4.降低成本。这是不少公司选用这种结构办公室的重要原因之一，员工在同一个空间内，节省了供暖、空调及清洁方面的成本，也节省了领导找员工谈话的时间成本，眼睛巡视一圈基本就可以看到要找的人在不在。

但对于这种“开放”，并非所有员工都会买账，主要有以下3方面原因：

没有私人空间，“被迫”沟通。美国波士顿某咨询公司研究称，开放式办公环境的确能够提高工作效率和团队协作性，但是建立在有可选自由（即选择在家办公及办公室）的前提下实现的。当员工“被迫”身处一个完全开放的办公环境，从而“被迫”接受交流和协作，工作心态并不一定愉快，甚至可能会有“私人空间被占用”的感受。

缺乏隐私。曾有一项针对4.2万名美国人的调查发现，有私人办公室的人通常对工作比较满意，而开放办公室的员工幸福感会降低42%，他们认为这种环境下最主要的痛处在于缺乏“适度的隐私”和独立的空间。研究者称，在这种环境里上班的员工，还会面临生产力降低、工作成就感低等多重问题。尽管减少公司的办公面积能够有效节省开支，但并没有人估算由于幸福感降低导致生产率降低而产生的长期财务成本。

精力不集中。人们很容易受到周围声音的干扰，在这种环境下，员工很容易注意到其他同事令人讨厌的习惯，或关注到路过同事的谈话，因此可能中断思路、停止工作。有时即使戴着耳机，但由于隔音效果不好，且长时间戴耳机损伤听力，会摘下来，加上即使戴着耳机也会有人随时走到你面前说事情，都会让你不得不停下手中工作。

如果办公环境已经是开放式的，公司不会因为某几个员工的不喜欢而大刀阔斧地改造，因此员工只能在面对上述问题时，从自身角度多进行调整。肖震宇建议，可以通过以下方式提高工作效率：1.在会议室有空余时，预约会议室，在安静的空间办一些需要集中注意力的事。2.集中工作一段时间再休息，给自己设定25~30分钟的时间段，在这期间如有人来找，就告诉他过几分钟再来，这样能有效规避总被别人打扰的烦恼。3.偶尔出去走一走。在环境中感受到压力时，到户外呼吸一下新鲜空气，有助于缓解情绪；如果是因为和同事有矛盾而心情不快，可以在午休时间出去找个远点的餐馆吃饭，也能起到散心的作用。