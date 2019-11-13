国家二级心理咨询师 丁思远

无论是影视作品中还是现实生活中，我们都喜欢塑造一些值得崇拜的英雄人物。比如美剧里的超人，现实生活中的抗震英雄。为什么我们要这样做，英雄人物的存在满足了人们什么心理？

被保护的需求。每个人都是从弱小的儿童成长起来的，那时的自己对很多不想体验的经历无能为力，对幼小的我们来说，有一个强有力的保护者——通常是父母，对我们的安全感来说至关重要。成年后我们也经常面对无能为力的时刻，而曾经的保护者已经衰老了；出于自尊等原因，向他人求助有时也不是一件容易的事情；就算求助了，真正有能力帮助自己的人也不多。那么英雄的形象就可以最大程度地满足我们被保护的心理需求。英雄是不同于普通人且高尚的存在，向他们求助让我们有更少的心理负担。现实生活中的英雄人物还具备一点：他们是看得到摸得着的，存在于人群当中，让我们确实感觉到安全、温暖和力量。

行为榜样和应对挫折的心理资源。人都希望自己能够被认可、被关注、被爱，而英雄这个角色告诉我们，什么样的人可以得到大家的拥戴，这让我们有了模仿的榜样。在英雄故事里，他们一开始都是与普通人毫无二致，在经过了很多困难和考验后才一步步成为了超越平凡的人。这也强化了我们应对挫折的心理资源。根据心理学家班杜拉提出的替代性强化理论，学习者如果看到他人的成功、获得的奖励，就会增加做出同样行为的倾向。

人们联结在一起的纽带。现在的社会与以前相比，更崇尚独立。以前经济和网络发展没有这么快，个人总是要依附于组织或团体，经常与各种人打交道交换信息，才能有效创造社会财富以及有效生存。而现在独立职业者越来越多，人们获取信息也可以自己上网搜索，人类社会最重要的社会联结机制——中间组织开始解体或缺失。在我们和他人建立联结越来越少的情况下，孤独和疏离感也越来越强。而英雄则扮演了一种中间组织，或者说是人们联结的纽带。就像企业的灵魂人物可以凝聚所有员工，让大家找到自己的价值和意义感，和群体一起努力并感到幸福，英雄也在原本陌生的人们中间起到同样的纽带作用，他可以将具有同样精神、追求、价值观和行为方式的人们聚在一起，让人们感到彼此的支持和认同。▲