“禁食令”需自觉遵守
吕可玫
日前，交通运输部印发《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》规定，乘客不得在地铁内进食（婴儿、病人除外）。
出台地铁“禁食令”有助于让出行更文明。据悉，此前有的地方已经出台了地铁“禁食令”，但实施情况不尽如人意，其中一个重要原因是地铁“禁食令”的执行没有细化，不能体现人性化要求，难以让乘客配合执行。
众所周知，地铁相对封闭，空气流通不畅，在车厢里进食，难免使其他乘客感到厌烦，甚至会给他人带来不便。何况，在地铁上进食后留下的异味和垃圾，容易滋生细菌和蟑螂，可能会传播疾病。因而，地铁上确实需要禁食，广大乘客应自觉遵守“禁食令”，保持车内卫生，营造良好的乘车环境，进而倡导市民养成讲文明、讲卫生从小事做起的良好习惯。
当然，有些事情说起来容易做起来难，实施地铁“禁食令”也是如此。比如，长距离乘坐地铁而不吃东西，对于一些诸如低血糖患者而言太不近人情。这就需要完善地铁“禁食令”执行办法和相关细则，使规定更有人情味，更具操作性。因而，在有了地铁禁食统一规范的标准后，应加强地铁内外宣传，让公众知道哪里属于禁止饮食范围，自觉做到不违反规定。对于违反者要实施处罚，消除侥幸心理。同时，应及时提醒和引导乘客在乘车前解决好身体需求问题，特殊情况特殊对待，让管理多些人性化，防止“执法”变“执罚”。
（作者单位：湖北省嘉鱼县财政局）
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