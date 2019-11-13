大咖共话全球地理标志发展 开启紫金峰会“六合时间”

论坛现场

签约仪式现场

人民网南京11月11日电 （耿志超）11月11日下午，第四届紫金知识产权国际峰会--地理标志与区域发展（六合）论坛在南京举办。作为紫金知识产权峰会首次设立的“地理标志”分会场，主办方还特意在会场前搭建“六合特色产品展”，邀请与会嘉宾在会前参观。此外，多个项目在论坛上签约，其中包括南京市六合区人民政府与中知时代（北京）文化传播有限公司签订“知识产权强区”战略合作协议、南京市六合区人民政府与江苏省绿色食品协会签订战略合作协议等。

中国知识产权报社社长曹冬根在致辞中表示，地理标志是知识产权的重要类型之一，保护好地理标志，对于推动经济社会发展、促进贸易投资和保护文化遗产乃至扶贫工作都具有重要意义。他认为，随着经济全球化的深入发展，促进世界经济和贸易投资增长，需要在更大范围、更高水平、更深层次开展地理标志国际合作。“此次论坛聚焦‘加强国际交流与合作，助力地标推动区域发展’，具有重要意义，也恰逢其时。相信与会嘉宾的深入探讨，将为地理标志促进区域经济繁荣贡献更多的智慧和力量。”曹冬根说。

欧盟驻华代表团公使衔参赞马君泽在致辞中着重阐释了11月6日中欧签署的《关于结束中华人民共和国政府与欧洲联盟地理标志保护与合作协定谈判的联合声明》。据悉，该协定将保护欧盟和中国各100项地标产品，防止它们被模仿或侵犯；在协定生效四年后，双方还将各增加175项地标产品。马君泽认为，这项协定强化了欧盟和中国的贸易关系，将令欧盟农业、食品业和消费者受益。“中欧地理标志协定的达成，是对知识产权的有力保护。”此外，马君泽还认为“地理标志产品”认知率较低，亟待向大众普及宣传。“在上午的紫金峰会主会场有演讲者说现在大概只有3%的消费者知道什么叫地理标志产品，什么叫地理标志。如果这3%的数据是真实的话，确实我们有点担心，我们需要采取更多的措施，让更多的消费者认识到地理标志代表什么。”马君泽说。

江苏省知识产权局副局长施蔚在致辞中介绍，2018年江苏的地理标志产值超过1500亿，地理标志商标品牌价值接近2000亿元，培育了阳澄湖大闸蟹、宜兴紫砂、恒顺香醋等一系列享誉海内外的地标产品，有力支撑了全省经济社会高质量发展。施蔚表示，将通过此次论坛，认真学习地理标志先进省市的经验，对标找差，加快发展，通过精诚合作，为江苏地理标志高质量发展建言献策。

南京市市场监督管理局副局长黄明春表示，将以这次论坛为契机和动力，以创建地理标志产品为抓手，全面提升优质农产品品牌影响力和核心竞争力，打响六合的农业品牌，以地理标志产业全面推动区域经济发展。“坚定不移深化知识产权运用，使创新驱动成为南京高质量发展的核心引擎。”黄明春强调。

南京市六合区区委副书记、副区长孟凡有代表主办方发言。据其介绍，近年来，六合区紧紧围绕都市型现代农业发展定位，深入实施品牌发展战略，积极开展农产品商标、专利、地理标志申报工作。全区现拥有农产品品牌64个，位居全市前列，并申报了包括“大圣水芹”“六合板栗”“冶山贡鸡”“龙池鲫鱼”在内的地理标志商标，其中，“冶山贡鸡”地理标志商标已获初审公告。孟凡有表示，希望借助这个平台，进一步加强六合与国际地理标志的发展专业领域的交流与合作，进一步提升扩大六合优质产品的品牌价值和影响力，助力六合经济社会高质量发展。

论坛期间，来自地理标志行政主管部门、区县、企事业单位、高校、地标企业和服务机构的11名嘉宾，围绕“地理标志与区域发展”主题，立足当前实际，从政府及实践层面对新时期地理标志保护与发展、地理标志运用促进的政策解读、地理标志工作推进与“一带一路”建设等方面建言献策，对海内外运用地理标志的案例分享，特别是地理标志区域品牌培育、提升，发表了见解。论坛上形成的一些新思维、新理念、新思路和建设性意见，将为进一步推进江苏省地理标志产业发展，提供借鉴和帮助。