橘红、化橘红有何不同？

很多人听说过化橘红对付咳嗽的奇效。那橘红和化橘红是同一种药材吗？

据专家介绍，橘红指芸香科植物橘及其栽培变种的干燥外层果皮，而化橘红为芸香科植物柚的果皮。习惯上把橘红称为橘类橘红，也就是常说的橘子皮。而化橘红称为柚类橘红，指的是柚子皮。20世纪70年代以后，医药企业用柚类的化橘红逐步取代了橘类橘红，并且广东化州的化橘红，是道地药材。

橘红最早记载于《本草纲目》，一般在秋末冬初果实成熟后采摘，然后用刀削下外果皮，待干燥后切碎，大多是不规则的长条薄片，表面黄棕或橙红色，有光泽，密布油点，气芳香，味微苦、微麻。

而化橘红最早记载于《本草纲目拾遗》，成品大多被加工成五角或六角形，“五角”习称“大五爪”，“六角”习称“六爪红”，气微香，味苦。

二者功效、适用范围也不一样。橘红性温力缓而走上，长于理气健脾、燥湿化痰，可用以脾胃气滞的胸膈胀满，食积伤酒，又可治疗痰湿壅肺的胸膈满闷，喘满痰多。

化橘红生长环境在广东化州，而化州的土质中含有丰富的礞石矿物质（礞石为治疗顽痰癖结之药），在如此特殊的生态环境下，形成了化橘红性温燥，燥湿化痰之功强于橘红，而行气健脾之力不及橘红。临床上多用于痰浊咳嗽，痰多色白和痰黏难咳。(记者 李彬)