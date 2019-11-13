北京市免费疫苗采购量增20%

目前本市流感疫苗接种正在进行，其中免费接种流感疫苗工作将持续到今年11月30日，自费流感疫苗接种将持续到明年2月。市卫健委有关负责人介绍说，今年本市免费疫苗采购量比去年增加20%，达到150万支；自费疫苗目前到货量已经超过21万支，整体疫苗供应充足。建议市民接种，特别是准备自费接种的市民提前预约，减少等候时间。

市卫生健康委有关负责人介绍说，数据显示，本市既往每年流感疫苗接种的总量在130万支左右，今年本市比往年提前一个月启动流感疫苗接种，市民接种踊跃，目前免费流感疫苗和自费流感疫苗的总接种量已经突破100万支。本市今年采购的免费流感疫苗数量达到150万支，比去年增加20%，目前已经全部到货。为满足市民自费接种流感疫苗的需求，本市还采购了国产和进口的自费流感疫苗，目前已经到货21万支，全市流感疫苗供应充足。

针对有市民反映接种流感疫苗需要等候的情况，市卫生健康委表示，从目前供货情况来看，疫苗供应不会出现短缺。排队现象是因为接种点在某一个时间段内前去接种的市民较多，出现临时性调配紧张。目前全市各流感疫苗接种点，既要满足中小学生等重点人群的免费流感疫苗上门集中接种需求，还要满足市民主动前往的自费疫苗及免费疫苗接种需求，工作负荷较大。因此，卫生健康部门建议有接种需求的市民，最好提前预约登记，然后根据预约时间再到接种点接种。提前预约可以保证接种点提前备好疫苗，避免“白跑一趟”，也可以避免在接种点扎堆等候接种的情况。现在，本市流感疫苗采用市、区以及接种机构三级调配制度，每日进行调度配送，可以保障疫苗的及时有序供应。（记者 贾晓宏）