北京会议中心垃圾分类经验将全市推广

客房内不再主动提供“六小件”等一次性用品，清扫车上挂的塑料袋换成帆布袋，食材边角料二次加工避免浪费，自建设备对餐厨垃圾就地处理……作为本市社会单位垃圾分类试点，北京会议中心采取的一系列垃圾减量、无害化处理等措施取得显著成效，人均垃圾产生量减少30.6%。今后，类似的垃圾分类试点单位经验还将在全市其他社会单位因地制宜、因需制宜推广。

客房内“六小件”不见踪影

走进北京会议中心9号楼随便一间客房的卫生间，洗手台上常见的一次性牙刷、牙膏、浴液、梳子不见了，取而代之的是一块提示牌，大意是为响应垃圾分类、减量的号召，酒店停止供应一次性客用品，请宾客谅解。北京会议中心自今年9月18日开始实施客房内不再主动提供一次性用品，也就是包括拖鞋等在内的“六小件”，如果宾客需要，则可以拨打客服电话索取。“就单这一项，每间客房每天就能减少小一斤的垃圾产生量。”北京会议中心9号楼客房部经理王晶给记者算了一笔账，按照标间标准计算，以前每间客房需要配备两套一次性用品，每层30间客房，一天就要补充60套，“自从实施这项措施以来，85%的客人都能认同，需要一次性洗漱用品的人减少了很多。以前一天的补货量现在能用一个星期。”王晶说。

王晶介绍，其实现在大多数客人外出都会自带牙具，浴液等护肤品也有专用的品牌，再在客房内摆放这些一次性用品的确十分浪费，但客人们往往不会自带香皂，所以这一项的提供率还略高。基于这点，客房部减少了房间内的香皂重量，从原来的30克变为20克，“现在很多客人其实就在这里住一两天，据我们观察原来30克一块的香皂根本用不完，适当减少重量也可以减少垃圾产生，避免浪费。”王晶说。

除此之外，客房部的保洁人员还改变了清理房间内垃圾桶的方式。以前每天打扫时要把垃圾袋整个更换，现在是将桶内未受污染的垃圾分类捡出，减少塑料垃圾袋的更换，截止到10月，所有客房内的塑料垃圾袋使用量减少了35%。“我们还把原本挂在清扫车侧面的塑料垃圾袋换成了帆布袋，专门用来收集房间内的矿泉水瓶。”王晶表示。

餐厨垃圾就地发酵处理

萝卜缨、香菜根、花菜根、西蓝花根、芦笋根、盖菜根……6个花花绿绿的小玻璃坛子装着各样腌制的开胃小菜，整整齐齐地码放在北京会议中心东餐厅厨房的料理台上，这些都是用做正餐剩下的蔬菜边角料加工成的。

“一棵西蓝花根茎部分占了整棵菜的30%左右，以前切下来就扔了，现在我们做成开胃小菜，供不应求。”东餐饮部经理李伟笑着说。为了在就餐区也实现垃圾减量，餐饮部想出了对食材边角料和剩余半成品进行二次加工的办法。以西兰花为例，根茎切下来剥去最外层老化的部分，切成丁可以腌成开胃菜，整棵西蓝花的利用率就从原来的70%提高到了85%。还有餐饮区做豆浆、豆腐脑剩余的豆腐渣，把这些豆腐渣加上牛奶蒸成馒头，基本能把厨房每天产生的豆腐渣完全消化。

在北京会议中心园区的东北角，有一座占地百余平方米的活动板房，是专为处理园区每天产生的餐厨垃圾而建的处理站。北京会议中心垃圾分类管理办公室还专门购置了两台好氧发酵工艺处理设备，两台电瓶垃圾收运车，并成立垃圾收运班组，负责定时收运垃圾、二次分拣和处理站的日常运营。

记者看到，这台餐厨垃圾处理设备外形酷似两个小型集装箱拼接在一起，将餐厨垃圾桶挂在一侧的升降机上，升降机抬升垃圾桶将桶内垃圾倒入分拣台，进行二次分拣，让进入后端的餐厨垃圾尽可能纯净，分拣后的垃圾进入破碎机进行粉碎再进行挤压，分离油和水。分离出的水可以达到排放标准，直接排放，油则通过有专业资质的第三方公司回收，进行有机分解再利用。除去油和水以后的剩余垃圾，经过两次发酵分解，用作改良土壤的有机肥。

垃圾分类引导标识随处可见

在北京会议中心，关于垃圾分类的宣传引导标识几乎随处可见。

在会议楼各会议室间隔的茶歇间，分类垃圾桶码放得整整齐齐，不同的垃圾桶上方的墙壁上贴着对应的垃圾种类；员工自己手画的宣传板画、贴纸画，讲解了垃圾分类的意义、方法等内容。餐饮区的厨房、餐厅里的自助餐取餐区、客房区的房间里也都设置了环保提示牌和生活常见物品分类指南，就连提供给客人用于娱乐的扑克牌上也按照四分法绘制了生活常见物品的分类方法。

北京会议中心垃圾分类管理办公室主任刘继东表示，这样做的目的就是要通过多渠道宣传垃圾分类知识，营造“垃圾分类人人参与”的氛围。北京会议中心还特别邀请中华环境保护基金会绿色宣讲团的指导专家为全体职工开展垃圾分类专题培训会，编制《垃圾分类知识100题》通过中心微信平台发布，邀员工答题，增强员工的垃圾分类意识和能力，在服务宾客的过程中做好垃圾分类。

据了解，现在已有越来越多的社会单位自觉参与到垃圾分类行动中来，类似北京会议中心的试点经验未来将在全市进行推广。(记者 王天淇)