江西探索健康区块链应用
徐雅金
近日，江西省省长易炼红一行专程到江西省卫生健康委，调研卫生健康领域区块链应用试点工作。易炼红指出，区块链技术是我国信息化自主创新的重要突破口，在各行各业有广泛的应用前景，在卫生健康行业大有可为，要以保障信息安全为基础，积极探索基于区块链的行业应用，破解卫生健康等领域信息互信和共享的难题；要通过区块链技术的研究应用，促进事业与产业融合发展，树立典型、培育市场，以区块链研究应用为契机，实现卫生健康信息化和卫生健康事业的高质量跨越式发展。
据了解，2018年江西省卫生健康委启动基于区块链技术应用研究，在全国率先成立江西省健康区块链研究中心，部署开展江西医疗健康区块链研究工作，并在江西省儿童医院与复旦大学附属儿科医院开展首例基于区块链的远程会诊试点。2019年，江西省卫生健康委加强顶层设计，启动江西省健康医疗大数据与区块链应用规划研究项目，探索健康区块链建设。
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