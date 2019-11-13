眼睛总是刺痛 或是睫毛长反了
门诊中常有患者因眼睛总有刺痛感来就诊，广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师表示，这种情况有可能是发生了倒睫。
倒睫，是指睫毛倒向眼球生长，触及结膜、角膜，数量一根至数根不等，可引起结膜、角膜擦伤，严重者会出现角膜上皮缺损、角膜炎、角膜混浊甚至角膜溃疡等。倒睫的主要表现是眼睛刺痛、充血、异物感、畏光、流泪等，严重者会出现视力下降、无法睁眼等。
倒睫的病因有很多，常见的是合并睑内翻，因先天发育或后天退化、感染、外伤等导致眼睑向眼球方向内翻，带动睫毛倒向眼球，也有患者不合并睑内翻，因睫毛先天生长方向异常引起倒睫。
“倒睫的治疗方法各种各样，患者应根据自己的病情在眼科医生的专业指导下选择适合自己的治疗，并定期复查。”冯庆阳介绍，倒睫的治疗包括按摩眼睑、拔除睫毛、电解或冷冻毛囊、手术等，无明显症状时可先观察。儿童睑内翻倒睫往往因面部发育未成熟出现，可每日按摩眼睑使其外翻减轻眼部刺激症状，大部分患儿随年龄增长睑内翻倒睫逐渐改善。成人倒睫症状明显时可前往医院眼科行拔除治疗，但3~8周后睫毛可再生，治疗较反复。“切记不要自行拔除，以免发生意外损伤眼球。”（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）
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