吃哪些药会引起“彩色尿”？了解一下

正常尿液颜色清晰，呈浅黄色，大量饮水稀释后可呈无色透明，饮水过少则颜色加深。广州中医药大学第一附属医院药学部主任药师王姿媛介绍，药物、食物、疾病也可能引起尿液颜色或性状的改变，哪些常见药可能导致尿液颜色的改变。

红色—红棕色

【利福霉素类】包括利福平、利福昔明和利福喷汀等，使用后可导致尿液、汗液、痰液和泪液等多种分泌液呈不同程度的红色。(若配戴软性隐形眼镜可能会被永久染色)。患者常会误以为自己出现了“血尿”。

【硝基咪唑类】包括甲硝唑、奥硝唑，使用后可使尿液呈红色或红棕色。

【羟钴胺素】为维生素B12的前体，用于氰化物解毒。用药后可导致皮肤，血浆，尿液和黏膜暂时变红，皮肤发红可长达2周，尿液变红最长可达5周。

【蒽环类抗肿瘤药】包括阿霉素、多柔比星、柔红霉素及伊达比星，用药1至2天后可出现尿液呈红色。

【左旋多巴和甲基多巴】使用后代谢产物可使尿液变红，尿液静置一段时间会呈现暗黑色。

【依帕司他】服用后尿液可能呈现褐红色。

粉红色

【亚胺培南西司他丁】用药后可能会出现粉红色尿，但继续使用，尿液可自行恢复正常。

【苯妥英钠】使用后使尿液呈粉红色。

【中药大黄、番泻叶】尿呈碱性时出现粉红—紫红色尿。

橘红色

【柳氮磺吡啶】用药后可能导致尿液、汗水或泪液的颜色变橘红色。

【非那吡啶】给药期间本品会使尿液变为橙红色，停药后可消失。

【酚酞片（果导片）】使尿色变成品红或橘红色。

棕色

【氯喹、伯氨喹、呋喃妥英（呋喃旦啶）】等用药后可使尿液呈棕色或锈黄—棕色。

深黄色、亮黄色

【核黄素（维生素B2）、复合维生素B、黄连素、呋喃唑酮（痢特灵）】可使尿液黄色加深。

【中药大黄、番泻叶】在酸性尿中也可导致尿液黄色加深。

【荧光素钠】可能会使皮肤颜色变为黄色、尿液变成亮黄色。大多数情况下，皮肤颜色在6至12小时内恢复正常，尿液在24至36小时内恢复正常。

绿色或蓝色

【阿米替林、丙泊酚、亚甲蓝】可使尿液变蓝色或绿色。

【淋巴结造影剂异硫蓝】用药后约24小时，尿液颜色变为蓝色或绿色。

【利尿剂氨苯喋啶】可致尿液呈淡蓝色荧光。

黑色

【高价铁制剂、硝基咪唑类抗菌药替硝唑】可使尿液变黑。

【左旋多巴、甲基多巴、抗疟药奎宁及其衍生物】可使尿液放置后变暗棕色至黑色。

■特别提醒

服用药物可能会导致尿液颜色改变，一般不会引起身体不适，且在停药后可自行消失。

当您服用上述药物出现尿液颜色改变时，请不必过于担心，安全起见，还是建议去医院咨询医师或药师，协助判断是否和病情相关。

但如果伴有身体不适，应及时就诊、查明病因，以免延误病情。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）