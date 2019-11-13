寒冷初现，秋燥犹存 正需养胃益肺的靓汤
立冬节气之后，意味着冬季的开始。作为岭南地区的广东，近期气温虽有所下降，昼夜温差大，但秋燥的余威却依然存在，展现出“寒冷初现，秋燥犹存”的气候特点，此时呼吸道疾病、胃肠道疾病多发。针对当前的气候和多发疾病的特点，广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐榕给您推荐一款润肺养阴、温补脾胃的靓汤，助你调理身体，增强抵抗力。
推荐食疗方：灵芝无花果炖猪肚
材料：灵芝片50克、干无花果10个、花生50克、红枣3个、枸杞子15克、猪肚1个、生姜3片，食盐、胡椒等适量。
制法：1. 先将灵芝片、干无花果、花生、红枣、枸杞子洗净，灵芝片、无花果和花生用适量清水浸泡；
2. 猪肚用流水两面冲洗干净，剪去多余脂肪，将猪肚的内部朝外，加一大勺盐，一大勺醋，均匀地抓遍猪肚，腌5分钟，再加适量面粉，抓匀，继续腌5分钟，用手反复搓洗，冲洗。放入沸水中，煮几分钟，取出稍冷后，用小刀刮去猪肚内壁的白膜，清洗干净。
3. 将灵芝片、无花果、花生、猪肚、红枣和生姜一起放进瓦煲内，加入清水2500毫升（约10碗水量），武火煲沸后改文火煲2小时，出锅前15分钟加入枸杞子，煲好后调入适量食盐和胡椒便可。猪肚、花生可捞起佐餐用。
功效：滋阴补益、温补脾胃、益肺平喘。
唐榕认为，灵芝，性平、味甘，归心、肺、肝、肾经。具有补气安神、止咳平喘之功效。常用于心神不宁、失眠心悸、肺虚咳喘、虚劳短气、不思饮食等症。作为传统名贵中药材，灵芝被认为具有延年益寿的功效。
猪肚为补脾胃之要品，可达到以形补形的疗效。配合无花果健脾开胃、清肺生津，枸杞子滋阴补益，红枣、生姜益气和胃。全汤共凑滋阴补益、调补脾胃、益肺平喘之功，属阴阳平调之品。
本汤适用于脾肺虚弱又遭寒燥之气侵袭所致的胃脘隐痛冷痛、腹部胀满不适、食欲不佳、神疲乏力、手足不温、面色发白、鼻咽干燥、咳喘少痰等人群，亦可作为冬藏开始的保健膳食，但本汤品偏于温补，实热证人群不宜食用。（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）
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