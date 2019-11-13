吸烟增加抑郁和精神分裂症风险
英国布里斯托尔大学发布的一项最新研究称，吸烟可能增加患抑郁症和精神分裂症的风险。这表明，吸烟不但危害身体健康，同时也会给心理健康带来负面影响。
该校学者领衔的团队分析了英国约46.2万人的相关数据，其中8%的人是烟民，22%的人有吸烟史。结果发现，吸烟会增加患抑郁症和精神分裂症的风险，此外患有这两种疾病的人吸烟的可能性本身也会增加。不过，研究人员表示，后者的关联相对较弱。
报告作者之一、布里斯托尔大学的罗宾·伍顿说：“我们的研究显示，无论是出于对心理健康还是身体健康的关注，人们都应该努力避免吸烟，并鼓励吸烟人士戒烟。”
相关成果已刊登在英国期刊《精神病学》上。（据新华社）
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