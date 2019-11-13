太空飞行会改变人类心脏细胞

据英国《新科学家》网站近日报道，美国科学家进行的一项新研究称，太空飞行会改变人类的心脏细胞，但回到地球后，大部分心脏细胞会恢复正常，这些发现有望帮助理解宇航员的心脏为何会变化以及如何预防这种情况的发生。

以往研究发现，太空飞行会降低宇航员的心率和血压，并增加心脏泵出的血量，但相关研究都在动物或整个人体组织或器官上进行。为进一步厘清这一情况，加州斯坦福大学的亚历克萨·沃诺若乌斯基及其同事使用人类心脏细胞进行了实验。

首先，研究团队从没有心脏病史的3个人那里提取血样，接着将一些血细胞重组为干细胞，然后诱导其形成心肌细胞。最终获得的心肌细胞中，有一半被美国太空探索技术公司的飞船送往国际空间站；另一半则留在地球上作为参照。

5个半星期后，送往国际空间站的细胞返回地面，研究人员检查了微重力对其影响。

他们发现，在这些细胞中，有3000个基因的表达方式不同，变化最显著的是负责代谢和线粒体（细胞的能量来源）功能的基因，回到地球10天后，还有1000个基因的表达方式仍然不同，大约相当于人类所有已知基因的4%—5%。但大多数负责细胞线粒体和新陈代谢变化的基因重新恢复正常。

研究人员称，目前尚不清楚这种变化可能会对宇航员产生什么影响。而此前进行的双胞胎研究也显示，一人进入太空一年，另一人留在地球上，去过太空的那个人其体内与细胞线粒体和代谢相关的基因发生了变化。

沃诺若乌斯基说，最新研究表明，太空飞行可能对包括心脏和血细胞在内的多种细胞“一视同仁”，但尚没有足够多数据支持这一结论。（记者刘霞）