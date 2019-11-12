“让接种适宜疫苗成为一种新的健康生活方式”倡议在京发布

11月10日，中华预防医学会健康生活方式与社区卫生专业委员会在京召开慢性病防控与预防接种研讨会，会议正式发布“让接种适宜疫苗成为一种新的健康生活方式”的倡议。

倡议提出：预防慢性病、关注老年人及慢病高危人群的身心健康，是政府、社会与家庭的共同责任；为了更好的促进慢性病防控、保护重点人群健康，需要加强开展针对性的健康教育与健康促进，努力营造健康氛围，积极推广健康生活方式；流感和肺炎等都是慢性病及其高危人群中常见的疾病，全球都非常重视预防接种的作用；让我们携手努力，使接种适宜疫苗成为一种新的健康生活方式！

国家卫健委疾控局副局长雷正龙致辞

为更好的推进该项工作在全国实施，健康生活方式与社区卫生专业委员会在浙江、重庆、湖北、湖南设立试点，并在研讨会上启动“慢病人群健康与预防接种教育项目”。研讨会上，重庆市疾控中心副主任唐文革、浙江省疾控中心慢病综合防制科科长方乐分别做主题发言，介绍两地近年来在慢性病人群中开展流感疫苗、肺炎球菌疫苗接种工作的实践经验，为全国各地慢性病防治示范区开展类似工作提供了可借鉴的路径。

项目启动仪式

据悉，本次会议与2019年中国慢性病大会同期召开，来自北京、浙江、湖南、四川、重庆、江苏、黑龙江、福建、湖北、内蒙古等十余省市疾控中心100多位专业人员参会研讨。该项目作为专委会2020年的主线工作，通过试点省份的带动，推动各级疾控系统将预防接种服务扩大到慢病人群，提高全国范围内慢性病人群对预防接种的认识，促进流感疫苗、肺炎球菌疫苗在慢病人群中的应用，降低相关疾病负担。