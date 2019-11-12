山东公立医院将实现耗材零加成

解决看病难看病贵,山东医疗控费再加码。11月11日,山东省政府召开常务会,审议通过《关于取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见》,意见指出,全面取消全省各级各类公立医疗机构医用耗材加成,所有允许单独向患者收费的医用耗材,以实际购进价格实行“零差率”销售。齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从山东省医保局获悉,此政自2019年12月10日开始实施。

57个项目下调，血常规费用有望降低

意见指出,严控医用耗材费用增长,确保医保基金可承受、公立医疗机构良性平稳运行、群众负担总体不增加。要坚持优化调整,优先调整单独收费医用耗材使用较集中、医疗服务成本回收水平偏低的学科项目价格和比价关系不合理的医疗服务项目价格,放开市场竞争比较充分、个性化需求较强的项目价格,提高技术服务型收入占比。

具体表现在:取消全部33家驻济省(部)属公立医疗机构医用耗材加成,调整524项医疗服务项目价格。其中,上调价格项目467项,价格平均上调幅度25.3%,包括急诊、疼痛、耳鼻喉、妇产科、神经外科等我省优势学科项目,治疗、中医等主要体现医务人员技术劳务价值且与外省对比价格偏低的项目,介入、全身麻醉、手术、腔镜等技术含量较高且单独收费耗材使用较为集中的项目,另对六岁以下儿童口腔治疗项目加收不超过20%。

下调价格项目57项,价格平均下调幅度11.8%,主要包括血常规、肝功、肾功等主要由仪器设备分析给出结论的检验项目,及双源螺旋CT等大型设备检查项目。下调项目中,主要涉及大型设备检查和检验类项目价格。

住院半月花3.7万，一半是耗材花费

今年8月份,滨州市民何青青(化名)因为摔伤腰椎,在当地一家医院的骨科进行了手术,住院半月左右总共花费3.7万元。她查看费用清单发现,手术费仅为2867元,但是仅复位螺丝和连接杆这两项耗材,就高达1.84万元,占据了所有花费的一半。

“拿成人更换心脏瓣膜的手术举例,如果用机械瓣膜的话,总花费大约在8万元左右,其中2.5万元是耗材的花费,手术费也不过四千元左右。”山东某三甲医院心外科一名专家说。

据了解,像是心脏支架、人工膝关节、手术用纱布、手术缝线、牙材料等,都属于医用耗材。对于医院来说,这是一笔巨大的收入。

据山东省医院协会原秘书长王秀华介绍,药品零加成以后,进一步取消耗材加成,就是让开药、使用支架和导管等医用耗材,不再给医疗机构带来额外利益,“挤掉耗材加成水分,有助于防范医院借耗材做文章加重患者负担。”

专家表示,耗材在患者医疗费中占比不小,取消医用耗材加成,也将使患者得到切实实惠,特别是在外科系统住院的患者,用到的医用耗材比较多,住院费或将降低。但门诊患者和内科住院患者因接触的耗材少,受惠相对较少。

其实,省内已有医院取消耗材加成。2018年1月1日起,临沂市全面取消公立医院医用耗材加成,同时实施新的医疗服务价格。

合理收入下降较大的给予适当财政补助

根据部署,全省公立医疗机构因取消医用耗材加成减少的合理收入,主要通过调整医疗服务价格、做好同医保支付衔接等方式妥善解决。财政部门根据医用耗材取消加成和医疗服务价格调整后医疗机构收支运行情况,以及相关绩效指标的考核结果,按照综合预算原则,落实好公立医疗机构财政投入政策,对改革后合理收入下降较大的机构给予适当财政补助。

为推动省级层面的落实,会议通过《关于取消驻济省(部)属公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务价格的通知》,省医保局相关负责人表示,经抽样调查,使用耗材量较多或检验、检查项目多的患者,会明显感觉到改革后医疗费用有所降低。

如在某省属医院就诊的某颅内动脉瘤患者,改革后耗材费用为17.4万元,较改革前减少7489元,医疗总费用19.3万元,较改革前减少6370元。

使用耗材少、检查、检验项目少、治疗性项目多的患者,医疗费用可能有所增加。此次改革调整的医疗服务价格全部按照规定纳入医保支付范围,即便是医疗费用增长的患者,增长的费用也主要由医保基金承担。（记者 王小蒙 韩晓婉）