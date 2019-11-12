提前一小时喝水做彩超不再为憋尿犯愁
在医院超声科门口，经常有患者手拿水杯不停喝水。有患者甚至说，越是需要憋尿做检查，越是没尿或不够。对此，郑州市第一人民医院超声医学科主任王云玲说，掌握一些技巧，做彩超憋尿也不是难事。
王云玲说，只有检查盆腔内与膀胱相邻的脏器，如子宫、卵巢、输卵管、膀胱、前列腺等才需要憋尿。目的是使膀胱充盈，作为一个“透声窗”，把肠管推开，使膀胱后方的结构显示得更清晰。患者检查前2～4小时不要小便，务必使膀胱有发胀的感觉。如果怀孕超过3个月，无异常症状，则不必憋尿；如果整个孕期有出血、前置胎盘等情况，则需要憋尿。
建议在做彩超检查前一小时左右，喝下1000毫升左右的水。喝完水，40分钟左右才能到达膀胱。喝水速度因人而异，喝茶水、咖啡或碳酸饮料，憋尿更快。但有心悸的患者和孕妇不建议喝茶或咖啡。
那么，憋到何种程度，才算够呢？专家说，每个人的膀胱容量不同，感受也不尽相同。一般情况下没必要憋得太辛苦。后倾、后屈子宫等检查时，需膀胱有更大的充盈量。更多的情况，还是紧张心理作祟。年纪偏大、肚皮较厚的患者，建议做腔内超声，无需憋尿。（记者 魏浩 通讯员 陈建平 王占锋）
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