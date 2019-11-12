咽干舌燥咳不停化橘红可帮忙
久咳不愈怎么办？被誉为“中华咳宝”的化橘红，对付咳嗽有奇效。
清朝《本草从新》说，化橘红化痰至灵；《本草纲目拾遗》中记载：“化州橘红，治痰症如神，消油腻谷食积，醒酒宽中……”古代文献以及医学著作中，类似对化橘红功效描述还有不少。
专家介绍，化橘红是化州柚的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。它性辛、苦、温，归肺脾经，具有散寒、燥湿、利气、消痰功效，用于风寒咳嗽、喉痒痰多、食积伤酒、呕恶痞闷等症。临床证明，化橘红对咳嗽、肺结核、支气管炎、慢性胃病等有独特疗效。同时，化橘红对于抽烟喝酒引发的喉咙损伤也有不错的效果。常有饭局应酬的，也可以用化橘红泡茶，对于行气消滞有很好的帮助。
化橘红还是郁证良药，理气是治郁的基本方法，而化橘红辛善散结，苦能走泄，故为利气治郁的良药。
对于化橘红的使用，以下方法可以试试：
取化橘红切片3克，用开水冲泡约5分钟后即可饮用，可反复冲泡3~5次，直至变得无味为止，加蜂蜜或冰糖对治疗干咳无痰的效果更好。
取化橘红切片5克，与猪肉、鸡肉或骨头一同煲成汤，有除油腻、清肠胃、润肺止咳的作用。
取化橘红切片5克、冰糖50克、雪梨1个，与1000毫升水同煮10分钟，再多次慢饮，对咽喉炎、润喉、润肺等有良好作用。（记者 李彬）
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