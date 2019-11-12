3岁娃娃狂吃海苔惹出祸——
碘摄入过量诱发甲状腺疾病
“我家二宝这么小甲功就不正常，是咋回事？”在河南中医药大学一附院内分泌科主任冯志海的门诊，一位年轻女士抱着3岁的儿子，神情焦虑。
接过化验单，冯志海仔细诊查后，发现患儿确实患了甲亢，详细询问病情后得知这位妈妈既往甲亢病史10余年，其间病情反复，一直药物治疗。
这位妈妈自诉她家大宝10岁了，已患甲亢1年余，近日因二宝情绪急躁、易哭，害怕也得了甲亢，故来医院抽血化验。
根据患儿发病情况，除了考虑甲状腺疾病的家族遗传史外，冯志海仔细询问得知，两个儿子及母亲平时都喜欢吃海苔等零食，听别人说海苔多吃可以补钙，对生长发育有帮助，就成箱地买回家给孩子吃，难道儿子的甲亢与海苔相关吗？
“海苔是紫菜烤熟后，添加油脂、盐和其他调料等加工而成，成为受人喜爱的休闲零食。”冯志海说，海苔中含多种维生素且含硒和碘尤其丰富，有利于儿童的生长发育。不过，海苔中含碘丰富，适量食用可以为人体提供丰富的营养，过量则可能引起甲状腺疾病。
国际权威学术组织于2001年首次提出了碘过量的定义（尿碘大于300ug/L），一致认为碘过量可导致甲状腺功能减退症、自身免疫甲状腺病和乳头状甲状腺癌等甲状腺疾病的发病率显著增加。
“甲状腺疾病发病率逐年增高，与甲状腺疾病密切相关的人体必需微量元素碘是要关注的因素之一。”冯志海介绍说，碘是甲状腺激素合成的重要原料，人体内的碘主要来源于食物、空气、水，其中食物是人体碘的主要来源。研究显示，碘摄入量与甲状腺疾病的关系呈现U字形的曲线，U字形底端的生态是最适宜人类生存的最佳碘剂量。
人体每个时期对碘的需求量也不一，2018年《中国居民补碘指南》明确了我国居民膳食碘推荐摄入量为：1～7岁：90ug/天；11至13岁：110ug/天；大于14岁：120ug/天；妊娠妇女：230ug/天；哺乳妇女为：240ug/天。
冯志海说，每克海苔含碘量约24.27ug，虽经加工后碘含量会稍下降，但患儿平素喜食海苔零食，据年轻妈妈诉述，每天食入大约4～5g，再加上平时饮食中的碘，很容易碘摄入过量，进而诱发甲状腺疾病。
冯志海就此提醒，碘摄入量增加会提高甲状腺自身抗体阳性的患者发展为甲状腺功能异常的风险。对于有甲状腺疾病家族史或甲状腺自身抗体阳性的人群来说，更应该重视合理的碘摄入。（记者 林辉 通讯员 邓小鸽）
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