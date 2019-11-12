有哥哥的孩子说话晚
林 帆
许多独生子女都梦想有个哥哥，能够从小就得到照顾和保护。不过，法国一项新研究称，有哥哥的孩子可能需要更长时间才能学会说话。
过去已有研究显示，家中的“老二”发育状况稍逊于兄姊。基于这一结论，法国国家科学研究中心的研究人员针对1000多名儿童展开调查研究。每个参试儿童在2岁、3岁和5岁半的时候都接受了专门设计的语言能力测试，这些测试可以衡量词汇量、语法和语言推理等多个方面的语言发育水平。结果发现，与独生子女、家中老大或只有姐姐的孩子相比，有哥哥的孩子语言发育平均滞后约两个月。研究报告发表于近期出版的《心理学》杂志上。
法国国家科学研究中心研究员弗兰克·拉米斯认为，有哥哥的孩子讲话迟的原因比较复杂，可能原因包括：一方面，姐姐通常更愿意与弟弟妹妹们进行交谈，从而弥补父母在传授语言技能方面的不足；另一方面，做哥哥的在父母面前与弟弟妹妹争抢关注度的情况会稍微多一些。（林 帆）
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