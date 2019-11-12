做疙瘩汤，搅面是关键
国家高级烹饪技师 赵 亮
在寒冷的冬日，喝上一碗热乎乎的疙瘩汤，胃里别提有多舒服了。然而，很多人抱怨，自己做出来的疙瘩汤要么面连在一起，要么疙瘩大小不一。如何才能做出大小均匀的疙瘩汤呢？
疙瘩汤一般做法为，先用葱花爆锅，再放入西红柿等耐煮的食材煸炒出香味，水烧沸后放入面疙瘩，煮3分钟左右加入鸡蛋和青菜，再次煮沸后调味即可。其中，最关键的是搅面，一定不要一次性加入水，也不要用杯子往里倒，否则加水过多，就成大面疙瘩了。用勺子一点点地盛水，边加边迅速搅拌，一定要快，不要让面成团，要搅成均匀的面粉粒，用细头的筷子效果最好。此外，煮疙瘩汤时，要用筷子一点点地把面粉颗粒倒入锅中，不要一次性倒进去，否则面粉容易成团。做疙瘩汤不需要加很多种调料，有盐和白胡椒，已经足够好喝了。刚做好时，疙瘩汤不是很稠，放置一会儿，就黏稠多了。
做疙瘩汤可以放很多种食材，其中最经典的是西红柿和鸡蛋，还可以加入青菜、香菇、木耳、虾仁、肉丝等。这种疙瘩汤集肉、蛋、蔬菜、面食于一身，不但色彩艳丽、美味可口，还符合食物多样化的要求，富含优质蛋白质、碳水化合物、多种维生素和矿物质，并且连汤带菜一起食用，能避免营养素流失。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn