小区要设大件垃圾装修垃圾暂存点

可回收物怎么投放收集，目前各小区情况不尽相同，今后或将有统一规范。记者近日从市城市管理委获悉，本市正在制定再生资源集中投放暂存点的相关标准，未来，每个小区或社区至少要设置一个集中暂存点便于市民投放可回收物、装修垃圾和大件垃圾。

在石景山区老山东里北社区，有一块约100平方米的空地被用砖红色金属板围挡起来，专门用来存放可回收物、大件垃圾和建筑垃圾。记者注意到，这处暂存点大体上可以分为两个区域，一侧面积较小的，是可回收物专用存放点，居民家中投放的废纸箱、饮料瓶、塑料板、泡沫包装等可回收物分门别类地靠着围挡码放整齐；另一侧面积较大的区域是大件物品收集站，大致被划分为杂物区、装修废弃物区和大件物品区，角落里还单独设置了消防器材存放区用来存放灭火器等。

据社区物业负责人于楠介绍，老山东里北社区以前的装修垃圾和大件垃圾的存放点非常小，而且特别分散。经过物业和社区、街道及石景山区城管委的积极沟通，最后由石景山区城管委投资建设了这处再生资源集中投放暂存站点作为试点，建成后交由物业管理。于楠告诉记者，暂存点的运营时间为每天早上6点到晚上8点，由专人负责管理。所有的杂物垃圾和建筑垃圾必须装袋后投放，并严格按照区域划分码放整齐，禁止散扔和混装混倒。“我们聘请了专门的清运工人负责对这些再生资源回收利用，同时也广泛告知业主，家里有了大件垃圾、装修垃圾等都要放在这个暂存点，不要随意堆放。目前，大件垃圾的清运费用是由物业承担的，但建筑垃圾的清运费用还需要业主负责。”于楠说。

目前，全市居住小区对可回收物及建筑装修垃圾、大件垃圾的处理方式不尽相同，有些是社区街道聘请第三方回收公司服务，业主有可回收物投放的需求可以直接呼叫专业工人上门收取；有些则是业主直接放置在可回收物垃圾箱或集中暂存点，再由物业统一清运。未来，可回收物、装修垃圾和大件垃圾的投放、收集是否会有统一规范？

市城管委固废处副处长马建骥表示，目前本市将制定相应标准，今后每个小区或社区，都应该至少配备一个再生资源集中投放暂存站点，便于市民交投可回收物、大件垃圾和装修垃圾。“因为各居住小区的面积、人口不同，每个小区可以根据各自不同的特点，因地制宜地设置。目前，集中投放暂存站点具体如何设置，面积、区域划分以及管理方式等具体内容正在进一步研究细化中。”马建骥说。

除了可回收物如何收集存放，有的社区还研究出了垃圾投放时的“人性化”小发明。在石景山区瑞达新楼小区里，有两组垃圾桶与众不同。垃圾桶盖的一侧钩着一个金属环，金属环上有一条细钢丝绳向上穿过紧贴防雨顶棚上的两个小滑轮，另一侧用一个橘黄色塑料钩挂着一只透明塑料扶手拉环。拉动扶手拉环，钢丝绳在轮滑作用下提起垃圾桶盖，十分方便。

“以前，垃圾桶边上盖上难免有污渍，很多居民不愿意用手掀起桶盖，对分类投放垃圾就有了抵触情绪。而如果使用脚踩式的垃圾桶，使用寿命又很短，容易被踩坏，我们就发明了这个拉扶手吊起桶盖的方法。”社区垃圾分类志愿者范林告诉记者，这个小发明反响很好，附近居民都觉得比以前方便也卫生了。（记者 王天淇）