减糖，家庭学校都要动起来

北京市卫生健康委印发《北京市健康口腔行动方案（2019-2025年）》，对促进不同年龄段人群的口腔健康提出了具体的工作要求和目标。北京校园将开展健康食堂建设，开展学校/幼儿园减糖活动，学校及托幼机构食堂要减少含糖饮料和高糖食品供应。同时，口腔检查纳入常规体检项目。（11月10日《北京青年报》）

第四次全国口腔健康流行病学调查显示，我国5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，且两个年龄段的龋患率都是农村高于城市。世卫组织研究发现，青少年的口腔疾病与食用糖的消耗快速增长有很大关系。所以，北京开展减糖专项行动很有必要。鉴于北京绝大部分中小学生午餐在学校食堂解决，从学校食堂入手减糖，对于减少孩子对高糖食品的依赖、养成良好饮食习惯有重要意义。

不过，在学校食堂开展减糖行动，恐怕还需要更精细的指导和规范。比如，含糖饮料和高糖食品究竟有哪些，学校食堂采购人员未必清楚，有关方面不妨列出清单，以指导学校食堂工作。再比如，减少含糖饮料的度如何把握，还需要科学规范。此外，在学校不少活动上能看到老师用糖果奖励学生，是否要对这类做法进行限制，也是值得思考的问题。

学校之外，家庭也是减糖的“阵地”之一。不少家长由于缺乏口腔健康常识，既不向孩子传授健康的饮食常识，也缺乏对孩子食糖量的控制。如今，从国家卫生健康委到北京市卫生健康委都对学校减糖提出要求，家庭减糖同样需要自觉进行。只有家庭与学校“两手抓”，既培养良好饮食习惯又重视健康教育，儿童口腔健康才更有保障。