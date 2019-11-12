快步融入国际医药体系 中医药国际标准已达45个
据新华社电 （记者田晓航）记者近日从国家中医药管理局了解到，由中国推动在国际标准化组织（ISO）成立的中医药技术委员会（ISO/TC249）目前已发布45个中医药国际标准，中医药正快步融入国际医药体系，为人类健康福祉作出越来越大的贡献。
在中国政府倡议下，第62、67届世界卫生大会两次通过《传统医学决议》，并敦促成员国实施《世卫组织传统医学战略（2014-2023年）》，传统医学和补充医学如今在88%的世卫组织会员国得到应用。今年第72届世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节。
“中医药这个中国古代文明的瑰宝，正在为促进文明互鉴、维护人类健康发挥着重要作用。”国家中医药管理局有关负责人说，中医药已成为构建人类命运共同体的重要载体。
据了解，中医药已传播到183个国家和地区，中国政府已同40余个外国政府、国际组织、地区主管机构签署了专门的中医药合作协议。中药已在俄罗斯、古巴、越南、新加坡和阿联酋等国以药品形式注册。30多个国家和地区开办了数百所中医药院校和学堂，培养本土化中医药人才。
在援外医疗中，中医药更是发挥着不可替代的作用。中国已向亚洲、非洲、拉丁美洲的69个国家派遣了医疗队，基本上每个医疗队都有中医药人员。近年来，中国加强在发展中国家特别是非洲国家开展艾滋病、疟疾等疾病防治，先后派出中医技术人员400余名，分赴坦桑尼亚、科摩罗、印度尼西亚等40多个国家。援外医疗队采用中药、针灸、推拿以及中西医结合方法治疗了不少疑难重症，挽救了许多垂危病人的生命，得到受援国政府和人民的充分肯定。
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