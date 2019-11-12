2019民族医药文化高峰论坛在京举办

11月10日，2019民族医药文化高峰论坛在京举行。为深入贯彻落实习近平总书记关于中医药传承和发展的重要指示和全国中医药大会精神，与会领导、专家学者进行了深入的交流和探讨。论坛会议由北京民族医药文化研究促进会副会长兼秘书长唐勤主持。

北京民族医药文化研究促进会副会长兼秘书长唐勤

北京市中医管理局局长屠志涛、国家民委原副主任李晋有在会上分别讲话。他们从不同角度强调民族医药是中医药的重要组成部分，要坚决遵照习近平总书记关于发展中医药的重要指示，守正创新，大力传承发展民族医药文化，弘扬民族医药文化的核心价值。在论坛上，中央民族干部学院副院长李耿年、北京市中医管理局科教处处长王会玲也做了精彩演讲。

北京市中医管理局局长屠志涛致辞

国家民委原副主任李晋有致辞

此次论坛上，屠志涛局长向黄忠彩会长正式授牌。第九届全国人大常委会副委员长彭佩云向促进会“十大首席专家”颁发了聘书，并为《中华传世医书》（系列丛书）和《中医健康养老护理员培训教材（初级）》举行了首发揭幕仪式。促进会与民族、民间医药产学研孵化基地签订了战略合作协议。大家还参观了民族医药“非物质文化遗产”展览。与会嘉宾纷纷表示，目前中医药事业正处在高光时刻。

屠志涛局长向黄忠彩会长正式授牌

民族民间医药创新基地合作签约仪式

宁夏医科大学副书记牛江教授等六位专家学者先后就回族医药、苗族医药的传承发展等议题，在会上作了精彩的学术演讲，受到与会代表的极大关注。北京民族医药文化研究促进会黄忠彩长在会议结束总结时呼吁大家行动起来共同做好六方面工作：一是加强对民族医药文化核心价值的研究；二是讲好民族医药背后的动人故事；三是大力褒奖对民族医药作出杰出贡献的单位和个人；四是搞好民族医药健康人才的培养；五是及时总结民族医药在新时期传承创新发展的新经验、新模式、新途径；六是采用各种有效方式大力传播民族医药文化。

本次论坛由北京市中医管理局主办，北京民族医药文化促进会和中央民族大学药学院承办。（张玲 毛圣晨）