看看你是如何一步步毁掉宝宝专注力的

每每遇到孩子写作业磨磨蹭蹭、走神、注意力不集中的时候，内心怒火想压又压不住，分分钟心梗。网上有很多关于家长看孩子写作业的视频，每天晚上的写作业时间，就像一场没有硝烟的战争。其实，越吼孩子的注意力越难集中。下面我们来聊聊孩子专注力的那些事情，也来看一看作为家长是如何一步一步把孩子专注力破坏掉的。

对号入座 看看娃的专注力是否达标

每个阶段孩子的专注力应该是多长时间？总是有家长咨询，1岁的孩子每次做一件事情就只有3分钟热度，是不是注意力差？每个年龄段的孩子都有一定的专注力。培养得好，专注力时长会随着孩子的生长而延长；反之亦然。要我说，1岁孩子有3分钟的注意力实属正常，家长过于焦虑了。

不少家长是在孩子上了幼儿园或者小学的时候，才开始注意孩子专注力的，总怀疑孩子是不是多动症。对照以下时长，看看是不是大部分孩子的专注力还是达标的呢？

新生儿阶段（28天以内的宝宝）是无意注意，这时外界事物的刺激性较能引起他们的注意。当然，这也是一件好事情，说明宝宝的追物、追听能力不错。

1岁的娃，专注力约2-3分钟。

2-3岁的娃，专注力约5-8分钟。

3-4岁的娃，专注力约8-10分钟。

4-5岁的娃，专注力约10-20分钟。

孩子的专注力就是这样被你毁掉的

接下来的内容，希望各位家长边看边反思一下，是不是也存在这些破坏孩子专注力的行为？

行为一：孩子在玩一件玩具的时候，非要塞给他另一个你觉得好玩或者刚买的玩具；

行为二：到了吃水果或者吃奶和辅食的时间直接塞给孩子，从来没有观察过孩子的注意力到底在哪里；

行为三：孩子在玩玩具的时候，非要求孩子看着你，跟你说话，听你读绘本；

行为四：孩子躺着正在玩手或者吃手的时候，突然一把抱起来要锻炼孩子大运动。

除了这些常见的行为，还有各种各样的行为都在无形中破坏孩子的专注力。

教孩子玩玩具、给孩子添加辅食、跟他说话、读绘本、大运动锻炼等等都是很好的陪伴方式，也值得夸赞，说明爸爸妈妈已经掌握了很多育儿知识。但是，在进行你想做的事情前，等上1分钟，观察一下孩子，他现在是沉浸在自己的世纪里还是邀请你加入进来。

什么时候可以加入孩子？陪伴不一定要说话，当孩子安安静静玩玩具的时候，抬头寻求你的赞扬，这个时候要毫不吝啬地夸奖他。他玩了一会儿手里的食物，伸出来要喂给你的时候，要给他一个笑容并说声“谢谢”。如果他将手里的玩具放到一边或者食物已经扔掉时，这个时候家长就可以开始自己安排的玩具或者小游戏了。

在“打扰”孩子之前 先观察下状况

保证高质量的睡眠很重要。只有让孩子休息好，专注力才能更久。此外，有意识地训练孩子，一次只做一件事。家长也要以身作则，不要给孩子提供过多的选择。玩具一次给一个就好，避免出现看见西瓜丢芝麻的事情。不要在孩子学习的时候让他边看书边吃东西。

除非你被邀请，否则永远不要去打扰孩子。即使到了该吃饭或者该睡觉的点，也不要轻易打扰孩子，毕竟他们的专注力时间是有限的，可以稍微等一等。

不同类型的孩子，使用不同的训练方式。有些孩子对图片感兴趣，可以通过涂鸦来帮助他锻炼；对声音比较感兴趣的孩子，可以通过播放儿歌或者读绘本来锻炼；喜爱跳舞的孩子，就加强舞蹈的练习。

不仅仅是在专注力的培养上，在其他养育的过程中，家长都应遵守“等一等，先观察一下”的原则。

文/鲍秀兰（北京协和医院）