让他哭 也是一种培养

孩子的心理发育有着几个重要阶段，每个阶段都关乎孩子的未来。从家到幼儿园，从幼儿园到小学，在孩子们或偶尔或频繁的哭闹背后，是他们心智翻天覆地的变化。在这段时间，孩子常常会表现出一些心理问题或行为偏差，家长们也存在许多困惑和压力。北京健康教育所的专家告诉你，3到6岁幼儿心理发展的两个重要任务。

别让夫妻不睦影响孩子的身份认同

北京健康教育的专家介绍，很多孩子到了青春期穿着打扮表现得很中性，女孩不像女孩，男孩不像男孩，导致这一现象出现的根本原因是3到6岁时孩子的性身份认同出现了问题。

幼儿3岁以前处于母婴互动阶段，是一个二元关系。到了3到6岁，随着父亲的加入，形成了一个三元关系。如果家庭关系不和谐，夫妻关系不好，孩子就有可能钻了夫妻关系的漏洞。男孩就跟妈妈睡，女孩也跟妈妈睡，有的跟爸爸睡，此时孩子的心理发展不到身份认同这个阶段。

那孩子健康的心理应该是什么样的？专家举例说，男孩总是跟自己的爸爸来竞争妈妈，晚上想跟妈妈一块儿睡，十分爱自己的妈妈，这个时候爸爸反对孩子跟妈妈一起睡，男孩受挫后，便会变得有些抑郁。但这是一个朝向健康发展的抑郁，因为在孩子的心里便会有这样一个想法：“我要变得像爸爸一样，将来娶像妈妈一样的女人来爱我。”

而女孩被爸爸吸引，开始跟妈妈竞争爸爸。最终的结果是她会发现爸爸很爱自己的母亲，俩人幸福甜蜜。于是，孩子便会想要变成像妈妈一样有魅力的女人，将来嫁给一个像爸爸那样的男人。

专家表示，从小男孩开始由黏妈妈转变为认同父亲，小女孩由崇拜爸爸转变为向往成为妈妈那样的女人，这就是建立在良好的夫妻关系的基础上，是男孩女孩一个健康的性身份认同的阶段。

如果夫妻关系不和谐，家庭关系不稳定。父母天天吵架，母亲看不上父亲，整天贬低他。孩子身份认同阶段出现了问题，就会对他产生很大的影响。

哭或是规则建立中的一种能力

俗话说，没有规矩，不成方圆。孩子在2岁多的时候正是建立规则的阶段。 在孩子的早期教育期间，父母需要帮孩子建立规则，当孩子到幼儿园里以后就是分享规则、服从规则。所以，一个好的家庭关系对于孩子的健康成长极其重要。那么，该如何正确帮助宝宝建立规则？

比如，孩子在游乐场玩，到点要回家了，孩子不走，还要在游乐场玩。家长不同意时孩子就开始撒泼打滚，这时候恰恰是需要家长树立规则的一个时候。但是，很多父母被孩子一闹就会妥协，一次这样两次这样，养成了孩子规则无法建立。

专家表示，哭和抑郁有时候是一种能力，是一种容忍不被满足的很重要的能力，但如果孩子一哭一闹就妥协，不给他这个机会的话，这个孩子就永远培养不出这种能力。

所以，面对这种情况，父母应该很有力量地把孩子抱走，孩子要哭就哭，不吃饭就不吃饭，坚持了一次，他的意识就会转变，下次去游乐场的时候，同孩子讲清楚，几点结束，到点孩子就会主动要求回家。

文/本报记者 李洁