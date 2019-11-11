颜如玉发布反不当宣传系统 让社交电商踏上规范发展快车道

社交电商近年来增长迅猛。中国互联网协会发布的《2019中国社交电商行业发展报告》显示：2019年社交电商保持高速增长，预计市场规模达20605.8亿元，同比增长高达63.2%。

然而，在高速增长中，社交电商也在发生变局。10月30日，国内大健康领军品牌颜如玉联合知名数据监测分析机构清博大数据，发布国内首个“社交电商反不当宣传系统”。此举堪称是社交电商发展史上一件值得关注的里程碑事件，预示着社交电商从粗放式增长的上半场进入精细化运营的下半场。

“技术+社交电商”，直击发展痛点

社交电商，是电商发展的高级阶段，通过调动每个“人”的积极性，激活了一个个的社交圈流量，积沙成塔，最终形成蚂蚁雄兵般的爆发力。

同样来自《2019中国社交电商行业发展报告》的数据显示，2019年社交电商消费者人数已达5.12亿人，成为电子商务创新的主要力量。2019年社交电商从业人员规模预计将达到4801万人，同比增长为58.3%，社交电商行业的参与者已经覆盖了社交网络的多个领域，社交电商已成为电子商务不可忽视的规模化、高增长的细分市场。

但是，任何事物都不是完美的，在发展的道路上总是有坎坷。社交电商，既有大幅降低流量成本、促进商品流通、刺激消费的正面作用，也在高速发展中暴露了一些问题。经销商的不当宣传就是其中之一，一些经销商为了赚钱而夸大宣传，甚至虚假宣传，损害了品牌和消费者的利益，也影响了社交电商的声誉。

此次，颜如玉与清博大数据强强携手，积极主动地对经销商宣传进行规范，堪称是直击社交电商发展的痛点，推动社交电商规范、健康发展的重要举措，是我国社交电商发展史上一次具有开创性的里程碑事件。

清博大数据CEO郎清平深入介绍首个社交电商反不当宣传系统

双方携手推出的社交电商反不当宣传系统，用技术的方式赋能社交电商。正如颜如玉集团CEO钟鹏所言，该系统是对社交电商宣传行为的自我规范，以技术手段解决行业难题，推动社交电商健康、有序的发展。

社交电商的下半场，“变”在哪里？

回顾互联网乃至各个行业的发展，一般都经历粗放式增长到精细化运营的演变，社交电商也不例外。

颜如玉此次和清博大数据联手推出社交电商反不当宣传系统，既体现了其积极规范社交电商发展的态度，也是一次实质性的行动。尤其是用技术创新的手段，更是堪称对症下药。客观来说，社交电商的代理商数量庞大，信息传播渠道去中心化，单纯地靠人工的方式管理起来难度很大。相反，用大数据、AI等技术的手段，可以提升发现问题、解决问题的速度，同时降低监管的成本，提升监管效率，是一种具有开创性、有效性的行动。

最近，“长期主义”比较热。什么是长期主义？就是回归商业的本质，一个企业不应该仅仅看短期利益，追暂时的风口，而是扎扎实实，瞄准长期的目标，为客户和社会创造价值。

其实，社交电商从上半场到下半场，也需要这种思维模式的转变。在上半场，社交电商成为风口，发展火爆的同时也带来良莠不齐、泥沙俱下，一些社交电商品牌或平台是投机主义，通过钻空子、打擦边球飞上了天。然而，在下半场，比拼的是内功，是综合实力，是精细化的运营能力，只有那些长期主义者们才能笑到最后。

值得注意的是，颜如玉在此次发布会上不仅推出了社交电商反不当宣传系统，而且还有一系列的新举措：与中国女排成功签署续约协议，从2018到2023，携手共赢5年，并将在明年东京奥运会重点助力中国女排；与国内美妆行业社交电商平台美咕网签署全资收购协议；与万达集团旗下万达传媒达成千万级的营销推广合作。

颜如玉全资收购美妆行业社交电商平台美咕网

颜如玉与中国女排成功续约