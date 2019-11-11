做真正的药神 《我不是药神》团队为海南博鳌乐城白血病救助公益基金捐赠1000万
11月11日，在电影《我和我的祖国》为祖国七十华诞献礼之际，宁浩、徐峥、文牧野等三位著名导演代表《我不是药神》主创团队现身海口，向海南博鳌乐城白血病救助慈善基金会捐赠1000万元，为白血病等贫困重症血液病患者就医、诊疗和康复提供资助，践行电影服务大众、电影服务社会的使命。海南省委常委、宣传部长肖莺子，副省长王路出席仪式并为基金会揭牌。
据了解，海南博鳌乐城白血病救助慈善基金会由博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局提供初始资金设立，并通过社会发动更多爱心人士和企业为白血病、地中海贫血等血液系统恶性疾病的贫困家庭患者提供资助。博鳌乐城国际医疗旅游先行区内广州金域医学检验集团股份有限公司、博鳌一龄生命养护中心、海南博鳌瑞达麦迪赛尔国际医疗中心、博鳌恒大国际医院以及中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院分别承诺以减免检查、手术费用或者免费提供药品形式总计为基金会配资逾3000万元。
去年《我不是药神》电影上映后，引发全国观众热议，中央有关部门高度重视，出台一系列抗癌药物的新政，推动了相关特效药品的发展，使得患者尽快受益。博鳌乐城白血病救助慈善基金会成立后，符合救助条件的患者在术前检验、就诊治疗、康复阶段均可提出申请。
宁浩导演在接受采访时表示，此次从电影票房中拿出1000万元捐赠给慈善基金会，也是实现当初电影对社会公益的承诺。“之所以选择博鳌乐城先行区，主要是因为这里的特许政策允许未在国内上市的国际先进药械在先行区内先行先试，这给患者能够第一时间使用国际最先进的药品和器械创造了便利条件。”宁浩还表示。“乐城先行区的发展理念与电影中表达的人文关怀非常契合。我们希望能够帮助更多贫困患者以更加低廉的价格接受更好的治疗，希望博鳌乐城成为一座患者的希望和快乐之城！”。
据了解，博鳌乐城国际医疗旅游先行区是全国第一个以特许医疗为特色的园区，已经在欧美、日本等地上市的国际先进药械可在乐城先行区先行先试，这为广大国内患者率先从国际药械受益打开了便捷通道。今年9月，国务院四部委对乐城先行区发展的支持政策再度升级，博鳌乐城先行区成为中国内地唯一一个真实世界数据应用先行区，再次提升了国际特许药械进入中国市场的速度。
海南博鳌乐城先行区管理局局长顾刚表示，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为中国第一个特许医疗的特色园区，拥有得天独厚的优势政策，药械的优先引入、扩大进口特许药械的使用范围、允许开展真实世界临床数据应用研究，这些政策的升级为广大国内患者率先从国际药械受益打开了便捷通道，为重症患者提供更为前沿的治疗服务。
“博鳌乐城有这么好的条件可以使患者享受国际先进药械带来的便利，希望通过我们的力量，能给重症血液病患者带去更多的关心和帮助。”徐峥在接受采访时说，“希望有更多的人参与到白血病患者的救助中来，人人都可以成为“药神”，希望《我不是药神》里的剧情在现实中不再重演。
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