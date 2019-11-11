选择越多越焦虑？你中招了吗

生活中，我们总会面临选择，常识告诉我们，选择越多，人就会越快乐。可是，事实恐怕并非如此，在这些风险与机遇并存的选择中，你是否会感到无从下手甚至有些焦虑呢？你是否好奇过这些焦虑的本质是什么，又该如何克服这种由选择带来的焦虑感呢？其实，从心理学角度来看，这种焦虑来源于我们无法准确预估未来的体验且在预测选择的后果时我们会把自己当下的状态投射到未来的情景中。

美国社会心理学家巴里·施瓦茨在《选择的悖论》中曾写到：“选择过多不仅使人们做决定的过程更艰难，因而感觉更沮丧，还会让最终被选中的幸运儿的魅力大减，导致满足感更低。”试想，如果大家都穿着同样的衣服，上同样的课，或者做等量的工作，拿等量的钱，我们或许感觉不到那么焦虑，因为我们不用为错误的选择负责。另外，减少选择会让我们的投入更加聚焦于事情本身，产出更可预期，有更多的即时满足感。但这种方式的劣势也很明显，它限制了我们的信息和思考，抑制了我们的创造力和生产力，也失去了实现个人价值的机会。

人们之所以会有“选择恐惧症”，或许并不是因为惧怕选择本身，而是担心决策的结果不好。决策的结果就是决策后果。这种对于后悔的恐惧，使得我们对于抉择更加谨慎小心，以至于常常裹足不前，心理学家把它叫做“决策规避”。让自己能敢于选择，愿意为自己的选择负责，是一门重要的人生功课。

那么，如何才能尽可能地去减少这种由选择带来的焦虑感呢？这要从如何选择开始说起。首先，我们可以尝试增加必要的条件来减少选择感。试想，每添加一个条件，选项就会大幅度减少，每当我们需要做选择的时候，不妨尽量做到只考虑且不遗漏那些最必要的条件，把握选择的核心。第二，尝试把自己从“追求完美”的框架中解脱出来。当选择完成后，就坚定自己这一选择，不要后悔。第三，通过不断重复积极的心理暗示，相信自己的选择是最好的。尝试用自我欣赏来替代自我否定，进而逐步缓和选择困难的问题。

希望大家在了解了这一现象之后，在面临的大大小小的选择时候，作出的决策都能够更加从容且坚定。

本文由中国人民解放军总医院第一附属（304）医院八一大楼门诊部主任、心身医学门诊主任、资深心理咨询与治疗师彭国球进行科学性把关。