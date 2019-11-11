2019好医生集团西昌邛海湿地国际马拉松赛正式开跑
11月9日上午8时整,2019好医生集团·西昌邛海湿地国际马拉松赛在美丽西昌火把广场盛大开跑,来自我国32个省市和29个国家近3万人参赛,奔跑“中国最美马拉松赛道”。
西昌邛海湿地国际马拉松赛从2014年迄今已经成功举办六届。先后获得中国田径协会“铜牌、银牌、金牌赛事”,国际田联IAAF赛“铜标赛事”,是全国30个少数民族自治州第一个全程马拉松。本次比赛设男、女子全程马拉松;男、女子半程马拉松;迷你马拉松三个比赛项目。上午11点,全程、半程马拉松男、女前三名全部决出。奥运冠军殷剑,好医生集团党委书记、副董事长耿福昌等为全马三甲选手颁奖。
好医生集团董事长耿福能表示,在前进的道路中,我们一直将“做好人、制好药”作为推动民族健康事业的精神动力,在为人民大众送去健康的同时,始终不忘初心,坚持回报社会。企业将中药材产业导入精准扶贫,极投身光彩事业,并将体育健康纳入企业支持社会发展的又一重大行动,以成立多家体育公司为支撑,一方面拟通过在凉山所有好医生扶贫产业县、乡、村建设体育运动场地,让彝族少年在体育运动中健康成长;同时采取马拉松赛事的形式,启动“56个民族共携手·健康中国行”系列活动,发动56个民族都参与到体育运动中来,以推动全民健康运动,铸造体育强国梦想。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn