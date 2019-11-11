康韦：保护知识产权 实现中国创新药生态体系可持续发展

11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海举行。中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）执行总裁康韦在进博会期间做客人民网访谈时表示，保护创新药知识产权要有一个完善的生态环境，这样才能实现中国创新药生态体系的可持续发展。

据了解，RDPAC是一个由42家具备研究开发能力的跨国制药企业组成的非赢利性组织，隶属于“中国外商投资企业协会”。其成员包括全球前20家跨国制药企业。本次参加进博会的共有13位会员公司且都是跨国大公司。

康韦介绍，本次RDPAC来参加进博会的共有13家会员公司，之所以这些跨国大公司积极参加进博会，一方面是中国对外开放的大门越来越大；另一方面是中国营商环境的吸引力越来越强。她表示，中国药品监管从2015年以来发生了翻天覆地的变化，过去在欧美日上市的创新药进入中国要六、七年的时间，但经过药品监管的改革开放，近几年创新药进入中国的时间大幅缩短。

发展创新药 人工智能运用蓬勃兴起

加快创新药审批，不但有利于患者及时用药，也给中国带来了发展机遇。康韦坦言，在欧美日已经上市的创新药中，尚未进入国内的有491个，其中有针对心脑血管疾病、糖尿病引起的并发症的，还有肿瘤及一些罕见病的创新药。目前，创新药品进入国内的速度变快了，这对患者来说是一个机会。

另外，康韦指出，中国的生物制药在全球的科学研究中已排在第二梯队，也就意味着中国在生物制药上仅次于美国。这样一个好的营商环境能够鼓励、加强、扶持中国的创新生物技术，使中国在未来有可能上升到和世界生物制药研究并驾齐驱的位置。

如今，人工智能、大数据、5G等创新技术几乎在各大行业都有应用，在药品行业自然也不例外。康韦表示，在药品研发阶段，大数据发挥了筛选、重构等重要作用。

在药品监管方面，人工智能采集的大数据不但可评价药品的疗效和安全性，还可以通过穿戴式的人工智能来追踪患者的各种生理指征，观察临床的治疗效果。同时在高效率开展慢病管理、客观评价药品的疗效和安全性上，人工智能的运用正在蓬勃兴起。

保护知识产权 完善创新药生态体系

每一个行业都有自己的生态系统，医药创新也有自己的生态系统。康韦介绍，医药创新生态系统可理解为药品营商创新的生态环境。

不同于往日，如今中国的药品创新生态系统已经发生了很大变化，药品研发节奏加快，审批效率加快，创新药品进入国内的时间也加快了。另外在药品监督、医疗保险、国际交流、人才发展等方面也取得了一定成绩。

康韦表示，虽然发展取得了一定成效，但要使创新可持续发展，还需要提升创新药的可及性和可支付性。对于一些特殊病种带来的经济负担，患者个人一般难以承受，这就需要保险体系的介入。她建议发展医疗保险不单要发展国家基本医疗保险，还要多元筹资，考虑商业保险。

在创新药品的生态系统中，康韦多次提到知识产权保护。“无论是科学家还是投资人，对知识产权保护、药品生产保护都非常重视”。唐韦表示，药品研发投入时间长、成本高、风险大，药品专利保护显得至关重要。中国制药科技的发展已经由仿制向创新迈进，创新药企业及带头人非常关注科研成果保护问题，资本市场也非常关注这方面的投资。

唐韦强调，保护创新药知识产权要有好的生态环境，一个完善的生态环境，才能保证中国创新药生态体系可持续发展。未来我们将继续向这个方向不断探索。