小儿厌食怎么办 中医专家有答案

近年来，随着我国国民生活质量的提高以及二胎政策的放开，越来越多的小儿脾胃问题也日益受到大众的关注。其中，小儿厌食症最为常见，临床表现主要以小儿较长时间食欲减退，进食量减少为主，且经常伴有大便不调、精神萎靡、腹痛等症状。小儿一旦出现厌食症状，就会导致免疫力低下、生长发育弛缓等诸多情况，让家长们忧心忡忡，手足无措。

中华中医药学会儿科分会副主任委员、黑龙江省中医药学会儿科专业委员会主任委员、黑龙江中医药大学附属第二医院王有鹏教授说：小儿脏腑娇嫩，脾胃常虚弱，小儿厌食症的原因与饮食习惯脱不了干系，许多家长往往对儿童较为娇纵，平日经常喂食一些膏粱厚味，诸如肉、蛋、奶、甜食等，长此以往不但增加脾胃的负担，削弱脾胃的运化，而且干扰患儿食欲，阻碍营养吸收。因此，在小儿喂养上应培养良好的饮食习惯，同时可选用一些简便方法调治。

睡前别喝奶 醒时忌零食

王有鹏指出，脾胃为后天之本、气血生化之源，小儿脾胃功能尚不完善，消化和吸收的能力相对较弱。但众多家长为急求补充营养，使小儿养成睡前喝奶的习惯。因为睡觉时脏器处于休眠状态，若在这时喂养小儿乳制品，则易造成消化不良，影响食物的吸收，损伤脾胃。另外，喜好零食是打乱小儿正常进食的另一关键。由于家长们的娇惯，不少小儿平时有嗜食零食的习惯，到饭点时便抗拒进食。零食中的甜食、油炸膨化食品、辛辣食品均属易生湿热之品，长期进食易滋腻脾气，助湿生热，久而久之，小儿自然食欲下降。王有鹏强调，若患儿在进餐时间抗拒吃饭，则家长应注意避免强迫进食或训斥，小儿若受到惊吓就会出现紧张、哭闹等情绪，愈加抗拒进食，形成恶性循环，久而不愈。

粗粮不可少 蔬菜要吃好

为让厌食患儿的脾胃功能恢复，粗粮和蔬菜是餐桌上的不二之选。王有鹏介绍说，玉米、小米等中含有丰富的粗纤维，能促进食物的消化及吸收；而蔬菜中不仅富含大量的维生素，能提高小儿的免疫力，而且含有钙、铁、锌等矿物质，可有效调节人体酸碱平衡。与此同时，蔬菜中纤维素能刺激胃液的分泌和肠道蠕动，增加患儿食欲，促进体内新陈代谢。

平日多运动 进食要专注

体育锻炼是改善厌食的另一关键要素。王有鹏指出，适当的户外活动能调动人体的气血运行，不仅能增加小儿的自身抵抗力，增强免疫力，而且能促进胃肠运动，增加胃动力。此外，中医认为忧思伤脾，思虑过度或紧张焦虑情绪自然会扰乱脾胃功能，若小儿平素酷爱电子产品，爱玩电子游戏，或养成吃饭看电视的习惯，则脾胃消化功能亦可能会受到影响，进而使食欲减退。因此家长应该督促孩子多参加户外活动，减少电子产品的使用，改善不良习惯。

妙招用得好 家长少烦恼

对于长期厌食的患儿，王有鹏教授介绍说，在调整饮食、克服生活陋习的同时，中医的特色疗法亦对本病有显著疗效。

中医内治法

脾气虚弱 主要是由于病后失养或先天禀赋不足，导致脾胃虚弱。在不思饮食的基础上，常伴有大便溏薄或大便中夹有不消化的食物残渣、面色黄暗没有光泽、精神倦怠、身体消瘦等症状。王有鹏推荐可以用些健脾益气类中成药，如参苓白术丸、香砂六君子丸等进行调理。

胃阴不足 主要是因小儿素体阴虚或热病伤津而致胃阴不足，其表现除有食欲不振、食少饮多之外，还伴有大便干燥、手足心热、急躁易怒等症状。王有鹏说，治疗时可用滋阴养胃类中成药，如益胃丸等。

乳食积滞 由于乳食不节，食滞胃脘，积而不化，滞于胃肠所致。其表现为厌食或拒食，伴有恶心、呕吐、大便时干时稀，便味酸臭，口中异味等症状。王有鹏建议在治疗时，可选用消食导滞类中成药，如保和丸、枳实导滞丸等。

按摩推拿法

古代医家有云：“小儿厌食必厌药”，针对服药物困难的患儿，采用中医特色外治法治疗小儿厌食症更为适合。王有鹏介绍，近几年小儿推拿受到广大家长的欢迎，在中医基础理论及针灸推拿学的指导下，可根据患儿体表穴位施以手法，通过疏通经络来达到治病防病的目的。其操作简单便捷，不用辅助仪器，而且无毒副作用，患儿及家长易于接受。将此法运用于小儿厌食症，通常选用捏脊等手法。

捏脊 将患儿置以俯卧位，用拇指桡侧缘顶住皮肤，食中指向前按，三指同时用力，提起皮下脂肪层，从长强（尾骨部）向上提捏至大椎穴。每捏3次提起脊背皮肤1次，重复3~5遍。

腹部推拿 将患儿置以仰卧位，将手放置于患儿腹部，并以脐部为中心作掌揉法以顺时针方向揉腹3~5分钟，之后再沿结肠走向作掌揉法，持续3~5分钟，最后用拇指点揉中脘、天枢1~3分钟。

点揉足三里 让患儿仰卧并双下肢伸直，用拇指指腹放于患儿的一侧足三里处，点揉1~3分钟，同理再操作对侧。

点揉脾俞胃俞穴 将患儿置于俯卧位，用食中指分别放置于脾俞、胃俞处，点揉1~3分钟。然后轻抚患儿背部。

以上方法根据疗效可每次治疗30分钟，连续治疗1~2周。小儿推拿通过促进胃肠的经气循行，从而促进血液循环，增强胃肠蠕动功能，调节阴阳平衡，对治疗厌食症有很好的疗效。

小儿厌食是现代儿童的高发疾病，王有鹏提醒说，在治病防病的同时，家长务必要严格把控小儿的“饮食习惯关”。中医认为“人以胃气为本”，胃气的盛衰直接关系到小儿的生长发育，因此解决厌食应从保护胃气开始。若厌食患儿久病不愈或出现了严重并发症，就要及时就医，并谨遵医嘱。