流感季节将至，接种疫苗是防控首选

数据显示，全球每年有29万~65万人死于流感；在2010年~2014年期间，全国每年平均有8.8万人死于流感。流感可引起病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、弥漫性血管内凝血等多种威胁生命的严重并发症。研究显示，每年12月、1月流感高峰时段，每个流行季大约有5%~10%的人会感染流感，特别是北方地区。

临床发现，40%发生流感严重并发症的儿童在发病前没有任何潜在疾病。要降低重症流感和死亡的发生率，关键在于早诊断、早治疗、早预防。专家指出，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，因为流感病毒每年都在变化，所以需要每年都打疫苗。推荐孕妇、6月龄～5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者、医务人员、6月龄以下婴儿的家庭成员及看护人员、准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。建议首次接种流感疫苗的6月龄~8岁儿童应接种两剂次，间隔≥4周；9岁及以上儿童和成人，仅需接种1剂。

《中国流感疫苗预防接种技术指南（2019～2020）》（以下简称《指南》）显示，在全球每年有29万~65万人死于流感。国内一项最新研究显示，在2010年~2014年期间，全国每年平均有8.8万人死于流感。

近日，国家卫生健康委员会发布了我国流感防控工作有关信息，并邀请流感防控专家对公众所关心的问题进行解答并提出建议。专家指出，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。推荐6月龄～5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者、医务人员、孕妇、6月龄以下婴儿的家庭成员及看护人员、准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。

12月至次年1月流行季流感发病率在5%~10%，要学会区分感冒与流感

流感作为一种急性呼吸道传染病，流感病毒直接侵袭人体的呼吸系统，可引起病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、弥漫性血管内凝血等多种威胁生命的严重并发症。流感病毒会在每年冬天以一种全新面貌如约而至，引发季节性流行。研究显示，每年12月、1月流感高峰时段，每个流行季大约有5%~10%的人会感染流感，特别是北方地区。

北京大学人民医院呼吸与危重科主任、全国流感医疗救治组专家组成员高占成介绍， 一般情况下，流感病死率小于1%，患者通常一个星期左右就可以痊愈。所以得了流感以后，要戴上口罩去医院，一般轻症患者居家隔离，以免传染给其他人。

高占成表示，老百姓所说的感冒和流感从病原和临床症状上都不同，学会区分很重要。

人们常说的感冒主要是在肌体淋雨、劳累、受凉等抵抗力低下的时候，来源于自己自身携带的病原，比如鼻病毒、冠状病毒。感冒主要是局部症状重，患者通常表现为鼻咽部的炎症，症状有打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、嗓子疼等；有些患者合并细菌感染，会有扁桃体炎，甚至化脓性扁桃体炎；患者全身发热的情况比较轻，一般两三天就会好。

而流感则不同，流感绝大多数和密切接触周围环境有关。流感患者全身症状重，局部症状轻，全身症状表现为发热，有些患者发热超过39摄氏度，表现还有全身肌肉酸痛、食欲不佳等。

全国流感疫苗今季将供应2800万剂次，儿童、孕妇、老年人、医务人员等为接种重点人群

接种疫苗是预防流感病毒感染及其严重并发症的最有效手段。国家卫健委疾控局副局长贺青华介绍，2019-2020年流行季，全国流感疫苗计划供应2800万剂次，总体供应量充足，比2018-2019年流行季实际使用量翻了一番。儿童、孕妇、老年人、医务人员等为接种重点人群。

据了解，目前我国已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）和四价灭活流感疫苗（IIV4）。三价流感疫苗里包括了甲型H1H1、甲型H3N2和乙型Victoria三种流感病毒的类型，可以预防这三种流感病毒感染；四价流感疫苗比三价流感疫苗多包括了乙型Yamagata流感病毒。

临床研究表明，作为罹患流感的高危人群， 孕妇接种流感疫苗，既可保护孕妇，降低孕期患流感、孕期发热、子痫前期、胎膜早破的风险，也可通过胎传抗体保护6月龄内无法接种流感疫苗的新生儿免于罹患流感。

临床发现，40%发生严重并发症的儿童在发病前没有任何潜在疾病。要降低重症流感和死亡的发生率，关键在于早诊断、早治疗、早预防，重视流感疫苗的接种。《指南》建议，首次接种流感疫苗的6月龄~8岁儿童应接种两剂次，间隔≥4 周；9岁及以上儿童和成人，仅需接种 1 剂。

此外，药物预防也可作为接种疫苗或接种疫苗后尚未获得免疫能力的重症流感高危人群的紧急预防措施。目前，奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦是甲型和乙型流感的有效治疗药物，早期尤其是发病48小时之内应用抗流感病毒药物，能显著降低流感重症和死亡的发生率。

据介绍，目前我国承担着全球流感实验室工作，给全球提供数据。我国建立了流感监测网，有近554个流感哨点医院，有400多个流感实验室，分布在全国各地，为防范流感疫情的爆发建起一道有力的保障网。