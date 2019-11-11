北极海冰消融或加速病原菌传播
英国自然科研旗下《科学报告》杂志近日发表一项生物学研究指出，气候变化造成的北极海冰减少可能会让感染海洋哺乳动物的病原菌在北大西洋和北太平洋之间更频繁地传播。海冰消融等环境变化不仅会改变动物的行为，还会开放新的航道，让本来不同的种群接触，从而增加对新病原菌的暴露。
海豹瘟病毒（PDV）曾于1988年和2002年在北大西洋导致大量斑海豹死亡，但直到2004年才在北太平洋得到确认。美国加州大学戴维斯分校研究人员特雷西·古德斯特恩和同事，考察了PDV进入北太平洋的时间，以及与病毒出现和传播模式相关的风险因素。他们利用了2001—2016年期间采集的冰海豹、北海狮、北海狗和海獭的PDV暴露和感染数据，以及这些动物的活动数据。
他们发现，北太平洋海洋哺乳动物的大规模PDV暴露和感染发生在2003年和2004年，超过30%的动物对该病毒的检测呈阳性。PDV的流行在之后几年有所下降，并在2009年再次飙至最高点。2004年和2009年采集动物样本的病毒感染几率是其他年份的9.2倍。而这与卫星影像探测到的2002年、2005年和2008年的新航道打开有关。
该研究结果为北太平洋从2002年以来的PDV大面积暴露和感染、病毒在各种海洋哺乳动物之间的传播以及PDV暴露和感染在海冰消融后达峰，提供了证据。病原菌在北太平洋和北大西洋之间传播，可能会随北极海冰的持续消退而变得愈加频繁。（记者张梦然）
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