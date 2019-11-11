好学不服输，铸就老妈“C位”气质

近两年，空巢老爸老妈的去向成为我们最大的难题。上完大学各自成家的我们定居在不同城市，由谁来陪他们呢？于是我们姐妹常常以需要他们为由，把他们接到自己家，但爸妈到各家转了一圈，最后还是要急急地回去。

我发现，原来他们的晚年生活一点都不寂寞。且不说老爸每天看小说、读报纸、喝喝茶、下下棋，生活过得怡然自得；老妈更是把生活过出了丰富的色彩，看书、画画、游泳、练瑜伽、跳广场舞，忙得不亦乐乎。

这不，老妈又出去跳广场舞了，还让朋友帮录了视频，发在了朋友圈，显摆她领跳的广场舞有多美。视频上面还附了一句话：我要把我的老年生活过成“C位”。“C位”这个热词入选了“2018年度十大网络用语”，是指Carry或Center，核心位置的意思。

老妈生养我们这么多姐妹，年轻时太过劳累，年龄大了不但有肩周炎，还经常腰疼、膝盖疼，听说跳广场舞、练瑜伽对恢复健康有好处，她开始学跳广场舞，每周抽几个小时练瑜伽。没多久，肢体僵硬总被老爸笑话没有艺术细胞的老妈，竟把老爸折服了。一天电话里老爸悄悄说：“你妈那劲头真行，这些天像着了魔，做饭刷牙都走着舞步……”老妈不久竟成了领舞之一。我想，是老妈不服输的精神让她学什么都能学好吧。

去年，老妈还报了个绘画班，没想到半年多，老妈的彩铅画《猫咪图》竟在市里绘画比赛获了大奖。据老妈的同学描述，我老妈在绘画教室一坐就是半天，常常抽空自己背个画夹去练习。在课上，我老妈认真好学的态度、娴熟的技法、所绘动物那惟妙惟肖的神态也常常被老师夸奖。

老妈不但积极发展自己的兴趣爱好，在外面的各种场合成为主力，还经常看书、上网学习各种知识，始终处于我们这个大家庭的核心。姐妹们谁家有个大事小情，总要向老妈倾诉和讨教，教育孩子的困惑、婆媳相处的苦恼，老妈总能给出一些点子。前些天，老妈帮妹妹去照看孩子，竟和学心理学专业的我探讨起儿童心理学的一些知识，原来她又开始学起儿童心理学啦。

我们姐妹每每遇到困难，一想想老妈，电话中与老妈聊聊，就又有了信心，充满了奋斗的力量。在老妈的影响和指引下，我们每个小家都过得风生水起，家庭群更是充满正能量。