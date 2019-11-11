20年后，我们的医疗服务什么样？

从疾病预测预防到诊断和治疗，再到病人康复，现代医学早已融入了各种各样的技术，包括人们所熟悉的基因测序、疫苗、核磁共振扫描仪。

毫无疑问，未来将有更多更新的技术如人工智能、机器学习、虚拟现实、增强现实、立体成像、生物传感、基因编辑、纳米等逐步应用于医学领域，将人们带入个性化的精准医学世界。在11月初于以色列特拉维夫举行的《2040医学：重写医疗保健的未来》大会上，来自以色列、美国、英国、法国、中国香港和日本的医师、技术专家共同探讨了20年内医学技术发展和应用的前景。

未来医学具有的多个要素

未来的医学领域是众多技术的竞技场，而信息技术将占据相当重要的位置。信息行业巨头微软公司以色列微软服务部门数字转化顾问阿迪·本-奈谢尔先生表示，微软公司很早就注意到大数据将促进全球经济的发展，同时也意识到相关的数据处理技术会促进人类的医学和医疗保健。现在，人们看到数字和医学两个“世界”合并出现，微软公司很高兴能参与两者的合并过程。

本-奈谢尔说，微软公司人体健康部门预测，借助技术的能力，未来的医学将具有多个要素。

一是个性化。它包括医疗机构为每个人提供连续性的医疗；利用人工智能将临床数据与病人环境数据（包括居住位置、气候、饮食等）结合起来分析病情；将药物作用和基因组技术等相结合制定精准治疗方案，以及加强疾病预防，让人们健康生活远离医院。

二是无边界。它包括人们在家里能够享受到与医院无差别、同等甚至更好的医疗服务；无论医生身处何处，病人能随时与他取得联系；多国各地各科的医生能够对疑难病情进行会诊，也可同时观摩手术。

三是增强性。它包括让病人有能力参与自己的治疗计划；人工智能为医生提供更快的病理图像分析工具；利用立体成像等多种技术帮助医疗小组更快、更好地制定治疗方案。

优质医学依赖于疾病预防

展望未来，会议主席、以色列著名内科和肠胃病教授纳迪尔·阿尔伯表示，在医学领域，人们将看到机器人和医师共生的环境。

他说，有研究显示，病人更愿意向机器人讲述自己的病史，而与此同时仍希望通过与医师交流了解自己的病情和治疗。因此，未来医院或诊所将利用机器人获取病人的信息，而医师将有更多的时间和精力用于诊断和治疗病人。

此外，他认为远程遥控医疗技术和手术机器人的前景令人期待，它们不仅能及时挽救边远地区众多病患者的生命，而且有望用于星际旅行解决宇航员的后顾之忧。

阿尔伯相信，未来疾病的预测和预防至关重要，因此他在特拉维夫医学中心建立了健康促进部，专门从事疾病预测和预防研究。

他认为，未来的医疗中心将会定期对人们的身体状况进行检测，根据个体的基本数据，包括基因测序结果、血样分析数据等，利用现代医学手段判断其可能出现的病变，从而提前加以干预。

同时，医疗中心将为患者提供一站式服务，完成诊断、治疗和康复，不必让其转科和转院。这种医疗中心如同能够处理各种“汽车”问题的汽车修理厂。

高新技术或带来过度诊断

纵然技术的应用将提高医疗水平，但有专家在会上呼吁人们在享受其利好的同时，也应关注其可能带来的负效应。

以色列Clalit研究所主任、著名疾病防控专家拉恩·巴里瑟尔教授表示，现在社会医疗界存在着过度诊断的现象，让不必要的民众前去接受诊断不仅导致人们产生不应有的恐惧和焦虑（特别是在出现误诊时），而且浪费了太多的资源。他认为，正常情况下，少点医学干预，人们的生活将更为健康。

巴里瑟尔谈到，设想未来当更多的传感器通过穿戴或植入等方式与人体相连，产生的大量数据经人工智能或先进算法处理完成疾病预测时，或许会导致更为严重的过度诊断，让现在的状况相形见绌。

他赞同美国数学家凯茜·奥尼尔的观点：算法不是公正的法官，而是嵌入编码中的观点。此外，他还认为应用人工智能的卫生系统将取代无人工智能的卫生系统，但算法不会取代医师。

本次《2040医学》会议结束后，阿尔伯有意将下次会议移师香港、上海或其他地方。目前，他本人与香港的同行建立有良好的关系，期望有机会与中国更多的同行开展交流。阿尔伯认为，中国和以色列之间有许多共同之处，双方的医学合作具有广阔的前景。(驻以色列记者 毛 黎)