家长“手机带娃” 三岁娃近视200度
武叶
3岁幼童刚入幼儿园便戴上了“小眼镜”。专家提醒家长注意，只需密切关注孩子的“远视储备”情况，即可粗略评估近视的风险有多大，从而有针对性地加以预防。
3岁的童童家住新洲，平时主要跟着爷爷奶奶生活。面对精力旺盛、活泼好动的孙儿，两位老人时常感到力不从心，一部智能手机便成了他们的带娃好帮手。每当童童哭闹的时候，只要给他播放动画片，孩子就会立刻安静下来。9月，在幼儿园入园体检中，童童被发现只有0.2的视力，不得不戴上“小眼镜”。
根据国家卫健委2018年发布的统计数据，我国6岁儿童近视率为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%。
许多家长觉得孩子近视似乎就发生在“一夕之间”，实则不然。武汉艾格眼科医院斜弱视与小儿眼科主任金小琴介绍，儿童视力发育会经过生理性远视、正视、近视三个阶段。一般情况下，新生儿眼轴较短，双眼处于远视状态；随着生长发育，眼轴大小逐渐接近成人水平，这种生理性远视基本消失；此后，若用眼习惯不良，就会渐渐发展为近视。
换言之，每个孩子都有“远视储备”，就像银行卡里的余额一样。如果这个余额早早透支完了，孩子就会过早发生近视。金小琴介绍，3岁儿童应有200—250度的远视储备，8岁儿童应有150度左右的远视储备。只要密切关注孩子这一指标，即可粗略评估出近视何时到来，以及近视的严重程度，从而有针对性地加以预防。
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