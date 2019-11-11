有福气的“掌中宝”20年后变成血管瘤
刘晨玮
20年前，孙女士的左手手掌长出一个小包，因不疼不痒，一直没在意，直到近日，她发现“掌中宝”不仅越长越大，还疼痛难忍，到医院检查发现竟是血管瘤。
62岁的孙女士介绍，最近半年，她常常被手掌疼痛的问题所困扰，有时甚至会疼得睡不着觉，而起因正是她左手掌里的一处小包，“这个包已经有20年了，刚开始很小，后来慢慢长大，有些朋友说这是‘掌中宝’，是有福气的”。孙女士说，过去，因感觉小包不疼不痒，她完全没有在意。可最近几个月，手掌不仅越来越肿，还疼痛难忍。无奈之下，她来到武汉市第四医院手外科就诊，经详细检查，发现是手掌组织里长了血管瘤。
“血管瘤是正常血管的畸形或良性肿物”，该院手外科主任邢丹谋介绍，通常，血管瘤分为毛细血管型和海绵型两种。孙女士手掌上长的正是海绵型血管瘤，增大的血管瘤已经侵犯左手肌肉组织，如不及时切除，很可能会影响拇指活动及对掌功能，将对她的正常生活产生极大影响，随后，医生通过手术为患者切除了血管瘤。
专家提醒，任何部位不明原因地长出包块，一定要到正规医院进行专科就诊，及早界定包块的性质，听取专科医生的建议，定期复查，以免延误病情，对身体造成危害。
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