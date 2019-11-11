中国科大试水学生大病救助基金

近日，中国科学技术大学学生工作处和教育基金会联合设立“中国科学技术大学学生大病救助基金”，基金救助对象是中国科学技术大学在籍学生(含休学)，且该学生突发严重疾病的救治费用已超过当年合肥市医保限额。11月1日，经学校各职能部门和教育基金会共同努力，首笔救助金已送达申请人手中。

“随着大学生医疗救助体系逐渐建立，医保政策日趋完善，学生患病后，会得到较好的保障。但当下医保制度报销比例和额度还有空间，面对突发和重大疾病，普通医保保障能力可能有限。”长期研究医疗卫生政策的安徽医科大学卫生管理学院老师王丽说。

据中国科大医保办负责同志介绍，对于学生和家长来说，高额治疗费用往往是他们面临的最大困难。“根据医保政策，中国科大每位参保学生每年可用报销额度是城乡居民基本医疗保险（30万元）加上大病救助（30万元），也就是报销限额60万元，再加上其他保险，基本上满足绝大多数患者需求”。

但是，一旦发生重大突发疾病等特殊情况，医保额度不一定能完全满足学生患者治疗费用。王丽认为，大病医疗诊疗费用相对较高，一旦学生患病，会对整个家庭带来影响，可能会造成因病致贫等后果。

如何解决医保“限额”之外的费用问题，一直是困扰高校的难题。中国青年报·中国青年网记者了解到，近年来，专门建立大病救助基金或相关制度的学校为数不多。

“以往，学生患重大疾病时，学校各部门共同努力，在网络平台众筹或线下募捐善款，有官方信用保障，可以更好地动员、汇集校友、社会及各方力量，曾经有过12个小时筹集了50万元善款的事例。”中国科大学生工作处副处长刘伟丰介绍。

“以往做一些众筹、募捐时，可能善款不会迅速到位，有一个筹集的过程。”中国科大教育基金会秘书长周宇表示。

为此，中国科大创新思路，设立“中国科学技术大学学生大病救助基金”。“可以解患病家庭燃眉之急，帮他们渡过难关。”周宇说。

在王丽看来，“如果学校资金充沛，基金能将患者家庭的财务风险降到最低。”而学校设立大病救助基金，不仅保障学生健康，更长远的意义是帮助教育事业发展。

同时，王丽认为，学校大病救助基金制度能否具有长效性和可持续性，模式能否推广、复制到更多学校，是需要进一步考虑的问题。从更高角度来看，当患者突发重大疾病时，现行医保政策能否承担更大风险和额度，保障覆盖面和额度能否进一步扩大，进而惠及更多患病人群，也是值得思考的。

周宇透露，未来将根据实际情况实时调整相关制度，建立定向用于救助学生的基金池。（记者 王海涵 王磊）