食品价格拉动CPI增长并非通胀来临

据新华社报道，国家统计局9日发布的数据显示，10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨3.8%。构成CPI的8大类商品和服务价格同比七涨一降。因为CPI已经两月处于“3区间”，9月份涨幅3%，10月份较9月份扩大0.8个百分点，按照经济学常识，这样的CPI增幅似乎预示着通胀时代的来临，然而经济学分析不能仅靠数据，还要看市场情境和民生感受。第三季度以来，猪肉价格上涨为CPI贡献良多，其中，猪肉价格同比上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点，占CPI同比总涨幅的近三分之二。

CPI连续两月处于“3区间”，是猪肉价格“惹的祸”？虽然不完全正确，但也基本符合事实。由猪肉价格引起的市场连锁反应和价格传导，对CPI产生了影响。如果猪肉价格降下来，CPI增幅也会降下来。故而看CPI连续两月“3区间”有两重意思：一是不能凭此就认定通胀来临，二是猪肉价格稳不下来或引发市场风险。

好消息是，农业农村部数据显示，2019年第44周（10月28日至11月1日），16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤52.93元，环比跌0.9%，这是今年8月份以来，首次出现环比下跌。随着元旦、春节“双节”来临，增加猪肉市场供给，确保猪肉价格稳定，已经成为全局性的民生菜篮子工程。

一定要让公众明白这轮猪肉价格高企的原因。无论是猪肉还是其他商品，价格波动都具有周期性——市场供需平衡，商品价格就平稳；市场供给失衡，商品价格则会发生涨跌变化。很显然，本轮猪肉价格上涨周期，是因猪肉供给减少所致，这符合市场规律。至于猪肉供给不足的原因，是由于非洲猪瘟带来的存栏量减少，要恢复供给需要一段时间。而且，如果没有政策导向下的保障措施，如对养猪户实施补贴、资金支持和保险托底，单靠市场“看不见的手”调节，生猪和猪肉市场难以走出市场涨跌的怪圈。

据农业农村部数据显示，目前已经有20多个省份出台了支持生猪生产政策。今年前三季度，我国进口猪肉132.6万吨，同比增加43.6%；进口牛肉113.2万吨，同比增加53.4%。值得一提的是，中国猪肉价格的攀升，固然提升了中国家庭的菜篮子成本，但也扩大了从其他国家的猪肉进口，客观上平衡了全球贸易，为出口国和全球贸易做出了贡献。这也意味着，中国市场和全球市场密切相连且利益攸关，这也是市场辩证法。

市场有周期，价格有波动。本轮猪肉价格高企带来的CPI连续两月进入“3区间”，具有阶段性、周期性和季节性特点。随着猪肉供给的增加，猪肉价格也将企稳，受到传导的其他食品价格也会回稳。因此，市场不必担忧消费品价格的长期上涨。简言之，这不是通胀来临，而是暂时的市场扰动。